Шапша поздравил калужан с днем окончания Великого стояния на Угре

11 ноября 1480 года завершилось Великое стояние на Угре. С этой памятной датой калужан поздравил губернатор Владислав ШАПША:

- Здесь, на территории нынешней Калужской области, на берегах реки Угры 541 год назад открылась новая страница в истории нашей страны. Русское войско Великого князя московского Ивана III стало непреодолимым барьером для ордынского ига. Стоянием на Угре прекратилось время грабежа, разорения, несправедливости и разобщенности на Руси. Российское государство получило суверенитет, сильного лидера и веру в будущее. Для жителей Калужской области этот день навсегда останется днем памяти о великих событиях, которые всем нам помогли создать великую страну, где мирно живут сотни народов и национальностей.

Друзья, поздравляю вас с днем победного окончания Великого стояние на реке Угре. Будем помнить об этом и гордиться героическими достижениями наших предков. Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.

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