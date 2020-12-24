Фотосюжет: как Калугу украсили к Новому 2021 году
До Нового года осталась неделя. В нынешнем году Калуга стала новогодней столицей всей России. Различные мероприятия в нашем городе проходят с 12 декабря. И до 9 января запланированы еще десятки событий.
Как украсили Калугу в этом необычном новогоднем статусе? Наш фотограф Сергей Константинов посетил основные праздничные локации и сделал большой фотосюжет.
А как вы оцениваете новогоднее украшение Калуги нынешней зимой? Пишите в комментариях!
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