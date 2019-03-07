В Калуге «Рено» проехал на «красный» и снёс пешехода

Примерно в 17:30 в среду, 6 марта, на перекрёстке улиц Никитина и Болдина в Калуге произошла авария.
По предварительной информации, 29-летний водитель «Рено Логан» ехал по Никитина в сторону улицы Пестеля, выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора и сбил 46-летнего пешехода.
Пострадавшего человека отвезли в больницу.
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