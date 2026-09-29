Шапша поздравил работников атомной промышленности

Губернатор Владислав Шапша поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником, который они отмечали 28 сентября.

Глава региона выразил гордость тем, что именно в Калужской области началась эра мирного атома. Он отметил, что сегодня в регионе реализуются инновационные проекты, связанные с ядерными технологиями в энергетике, медицине и образовании.

Губернатор подчеркнул весомый вклад калужских атомщиков в обеспечение безопасности страны и её технологического суверенитета, а также в сохранение жизни и здоровья людей.

Шапша поблагодарил специалистов за ответственность и верность делу, пожелал им новых достижений и открытий.