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Праздники

Шапша поздравил работников атомной промышленности

Дмитрий Ивьев
29.09, 07:55
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Губернатор Владислав Шапша поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником, который они отмечали 28 сентября.

Глава региона выразил гордость тем, что именно в Калужской области началась эра мирного атома. Он отметил, что сегодня в регионе реализуются инновационные проекты, связанные с ядерными технологиями в энергетике, медицине и образовании.

Губернатор подчеркнул весомый вклад калужских атомщиков в обеспечение безопасности страны и её технологического суверенитета, а также в сохранение жизни и здоровья людей.

Шапша поблагодарил специалистов за ответственность и верность делу, пожелал им новых достижений и открытий.

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