Шапша поздравил калужан с Днём космонавтики
Шапша поздравил калужан с Днём космонавтики

Дмитрий Ивьев
12.04, 09:14
В воскресенье, 12 апреля, губернатор Калужской области Владислав Шапша напомнил слова первого космонавта Юрия Гагарина: «Еще в космосе я решил обязательно побывать в старинном городе Калуге - колыбели теории межзвездных полетов».

- Юрий Алексеевич испытывал особые чувства к нашему краю. К личности Константина Эдуардовича Циолковского, - рассказал губернатор. - Гагарин приезжал в Калужскую область несколько раз. Остались искренние и эмоциональные воспоминания наших земляков об этих событиях. Дорогие друзья, поздравляю вас с Днём космонавтики. 65 лет назад человек впервые отправился за пределы Земли. Русское «Поехали!» услышала вся планета. А фамилию Гагарин знают во всем мире.

По его словам, сейчас растет новое поколение покорителей космоса и их мечты и смелые идеи обязательно приведут к новым победам.

