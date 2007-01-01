Калужскую телевышку подсветят в цвета флагов России и Беларуси

2 апреля, в День единения народов двух стран, калужская телевышка засияет по-особенному. Вечером на ней включат праздничную подсветку в цвета флагов двух стран — белый, синий, красный и зелёный. А ещё на конструкции появится надпись: «День единения народов Беларуси и России».

Таким образом Калуга присоединится к общероссийской акции. В этот день телевышки в разных уголках страны тоже окрасятся в праздничные тона.

Среди городов-участников — Астрахань, Брянск, Воронеж, Казань, Калининград, Кострома, Великий Новгород, Благовещенск, Биробиджан, Кызыл, Грозный и другие.