Беспилотную опасность отменили в Калужской области
Утром в четверг, 12 марта, об этом говорится в массовой рассылке МЧС.
Ранее калужан предупреждали об угрозе атаки БПЛА.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что ночью силами ПВО сбиты два беспилотника в Сухиничском районе. Обошлось без пострадавших людей. На земле также нет разрушений инфраструктуры.
