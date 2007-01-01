Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Праздники Беспилотную опасность отменили в Калужской области
Праздники

Беспилотную опасность отменили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
12.03, 08:14
0 314
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Утром в четверг, 12 марта, об этом говорится в массовой рассылке МЧС.

Ранее калужан предупреждали об угрозе атаки БПЛА.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что ночью силами ПВО сбиты два беспилотника в Сухиничском районе. Обошлось без пострадавших людей. На земле также нет разрушений инфраструктуры.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkpZTkRSRW9JWDBHOVpxdTYyT2JWT0E9PSIsInZhbHVlIjoiVVpGalZVZ1J4MkY0RlFUSURuUVVuaFF6UERldVNiU05hT3V3MjZqS3g4U05mVk9sTG9CQVYyL0p0RDRxMmRmYkpzcnBtTW5ST3lwdTZaTXlVWXZzRjdoeGVPMDJycXpkMnkyYWFZVERuQTZmUzgra0xNNE0zTUhudWpLemRQMjdaRGZwYmg2eG9tSDR2RmhTUEJDY3JFUW1ydVNUWE1VYm5iZ2NQS1JvZXZJS1JCNVZWRDhmMzJSeVF6Q0pZVW81NXdxeUZDc1pMRUs4Q3V4N0pReDZjTWhWZlZIU0psTWZRYllyZVNlZFpnZmR6VUxFbVBpMmRDazlNTXBqc01yYXZLMUkzWFBzNG9tL09GNFprdHROTTB0S1Q5TG9rOXhjNXUzR3RHMmxNNStkZTcyZmE1aWJXZDZvZnUwWDYzNVZkNVdKdFdBYWdFZFpXcEM5L2JEbVltYzc1Ym8rYlQwUUZuQmd1MG8zdHg1MEkwb2lQMm5XMnZXYTJtSzY5c2hySHJPMHJGMjJtd2dPTERNVC9aUUR1cUJUYVdiSmtIaldPTTEyVForNWx6emRDS0FUQXc1YVhVSEdaVnNxYjlPZyIsIm1hYyI6IjFmN2JhZDU4ZDkwNWM4ZDlmYmNhNTQwOTM3NzIxZTc3YzU0NGZhYmJjZjE2ZTI5ZWNkZGMyMDVkOTI4YTZiOTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZNQjhKYUxJZU5SVmRGMVFPWFY1VEE9PSIsInZhbHVlIjoiTG4xMGZ4emhycktOazQ0RjFPRDZwY1ZzdXZFUWZmVWE1L3ZVUHF4YWNReVh0dEhpU3FCTzB5Y05sUnRTaGR4Q25aMjg2OWFLckE5NGEyR251d0g1RnkwOVBMK0QyYnIzUnEwMXAyNjBDMFdORXBoL1ZjTEtoekRjVzV5TDNJZlFPS3dEaFZpSGVlMkhIMThnQlRSOFBqWTZMSGNORWtzZmdZZUNNQU5TeFhRRkJ0N1ZCNHg5aVRqRmFtTjMxU2l6VVE2d3RVSXVYUDJuWGNaZFcvcCsxZ1ZiQVJ0b1c2TXovUG02TXB5ZEFtSGJiQnBZdHIyR21NamVsVXREa0JTNXNnMU5SSS90ZVR4cExXZG9EaTJxVFEyaFM4MGdNVHV1RFNXY2swWVJ5SVZjMTZZUU5kS1RSM3ZscXJXd1JML0RlZ0ZMbEJMcVRpWjFmcjVmdGpzbHRSTm8rQm9BcEpvYXlvejlldUxwZkRGVER1YWRFSkFrSnVvTW5kSS9CL0JkNE9LUlU5aXhWQyt2RnlWQ084ODlNdGRPZStrR1Vhcy9XSUtDeEVQWGtEa0RZYkNLOUZzQnl3YU1iTXBVT0VCZURTWUtGY1ZTZEg4czdwL2dKTWFVVU1iK2tkblBBSkJROUdLMjJBRXRBWW91Znp6SkJoNFY0QjNxaW1qdURQWThXdkUxUGhKeERxMGRRR3UrNDk1S3p0VVYwbkZJQ2F0U01DL1loUEkraU1kT1dYNU5TZ3owOW5URlc3OEZUcUh2OHQ3elBtZHBFT3dRWXNOeTFsVEk5S01nMWk3K1Avc0FUQ0d1YnRVd1JnaG5xY3BHMnhKSGlaZnJ0YVlvYW1SaSIsIm1hYyI6IjllNWQxNjdkNzgyNjI2YWFiYTFjNDM5OWIzNjhmNGM4MmFmZDFmZDE2ZDU2MmJlN2I5ZTBhMmY4MzA0MGRiODgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+