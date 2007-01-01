Тепличный комплекс округа выдал рекордную партию бутонов - почти два миллиона роз, полмиллиона хризантем и семь с половиной миллионов тюльпанов. Об этом рассказал глава Малоярославецкого муниципального округа Вячеслав Парфёнов.

Цифры впечатляют, но за каждым цветком стоит ручная работа. Срезают здесь по строгой технологии: важно не повредить куст, чтобы он дал новые побеги. Малейшая ошибка - и растение может остановиться в росте, поэтому сотрудники работают ювелирно.

Далее цветы отправляют на финальную проверку. В сортировочном цехе в дело вступает лазерная линия - она помогает откалибровать стебли по длине. Одни уходят на упаковку, другие отсеиваются.

После контроля будущие букеты формируют, заворачивают и готовят к отправке к магазин.