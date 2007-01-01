Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Праздники В Малоярославце вырастили миллионы цветов к празднику
Праздники

В Малоярославце вырастили миллионы цветов к праздникам

Евгения Родионова
08.03, 11:14
0 155
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Тепличный комплекс округа выдал рекордную партию бутонов - почти два миллиона роз, полмиллиона хризантем и семь с половиной миллионов тюльпанов. Об этом рассказал глава Малоярославецкого муниципального округа Вячеслав Парфёнов.

Цифры впечатляют, но за каждым цветком стоит ручная работа. Срезают здесь по строгой технологии: важно не повредить куст, чтобы он дал новые побеги. Малейшая ошибка - и растение может остановиться в росте, поэтому сотрудники работают ювелирно.

Далее цветы отправляют на финальную проверку. В сортировочном цехе в дело вступает лазерная линия - она помогает откалибровать стебли по длине. Одни уходят на упаковку, другие отсеиваются.

После контроля будущие букеты формируют, заворачивают и готовят к отправке к магазин.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
праздники
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjBzOXVWcXhhTnhlNmpJRG9KMzZ5QVE9PSIsInZhbHVlIjoici92am5wanUrZE8zalorTXVPc1pQS3U1WlRqdndNVU5LRDRpZHp6dmxJc2E4eHFtbGlJM3BiOGMvdXNuZXlVVW9zQVptRjVFK1M0NTBITUVSSW9LQ3BPZVl4VVRxRmRJU2N3NHUvMGFzS3dzRlNXNVdsYmhoRkFicExrSURsMlFzN3hDaFFadFIxQzIvNXloY21pNFduM1ZHa05MamNCMHFuTWFNUVlRSHZYb3JQbDFlNEEreGxzVWUwVHFqMFJrazI5ek5PMnQvRUl0Z1NUNnRqRTJvc084ekVRcDRmU1dMNm1mSms2eHcyYkY0WDBHeXFiMlhxd2NRanN5YTFhNmtHejUwY0RxOFNNVjRwNklWUHF2QzUyUC9hMkRJRGpOWGEvcUpKVmp4a3R0eUcwKzAzYlU0WTQyYnkxU1lzS1NGbUJQakhoVXpRSVpUOFJZMHM0bjJrU3o5WVd6RXVKRHFxRU5oaUhBdTd5MS9tSGprSWIvQzRyUTFwRWV6N25qQWI2L2tQanVQc0FJVzE3RGhlSkQ1WVRwMVFSSFFmWVZzSVJjdERvSXBhYnZFb1l3Z1hRdFdFcHRXVHkxNkRWSCIsIm1hYyI6IjVjMzczMjkwM2JlNWU1ODVlYmNmMDQ4OTk2NzVhYWU2MDI3M2IxM2UzMjczMWQ4ZTU2NTJjOWE2M2RlMjY4NjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjRiOEtpRk12N3VoUnZRQytzbmo5RXc9PSIsInZhbHVlIjoicGhyc2txQmczQURyWFArM1U3dHlGNmErbDhFSXRPMW0wTmNyWC85b1AvUjlrbXRwVmZkNVFyS2hUSnROUEs2RlA5OGg5QU9ZOFBGUCs3VndkUzJxdEtSQ3F2c3pJV0lMQ0ZYbUJKajNkZklyZWZKVjErem5GU2lDWnE1ZUZxN0NYTGpDdmdVbGlXSmtLOUppblRIdFhqRUR4N3NEVllEYVNJcCtJM0ZPdzFOOCsrSkNZMFVoY0VVNkhmc0VJNkVhNnNkcS9FelJYbkdCUXEvSHlBQ3pPYjdrN3ZQbVZNQkV5NzRzS1JiWXlJVWw0S2lCZ1FIOGtvY1ZLOXlZTkF5RVRLbCt1WVRvRldISGxoQUp0QzhDaG5NSHNKSlplcmF6WjM4WFc3cTArOTJsbFdYdHAwM081VTZGazEwcVRnYTVGVmNNc1ZmZjQ0L0VHRWtwZHEzYSttUG1FTmVqZzYrdXpJOHRJNTlHU3J0aDVneVNMcnJRYnp4S0kzRG9GNEFGOE0xblArTHRsZm5FK2IyTmlrdDFIK1pHRUpOblRmUWpsaUVDRDY2Mlc4N0w1ejJnelJJQm01bnhUdkhSbUdET2tuTjlZZDhTWkowTHR2ZCtITnFvYXlpZXNkcDlRRVE3eEM3eVhyS2VHU0xlMXE3SHZFQ0o2YjNHSTdLL215eFpWZTJXSktGdlVpN0gvdEtObFRJR3hBSDNnc1dVb1M1cE1TRTE1bVFvQ1NnckFiUmNPYk5ETmZqZFpYVC9TWmNwVllDUnpqbndiSzZCZ1ZIeFZHMTN4TzhYNWl0YTQ4OS9Wa1l1MHVYT2tQZ1JqV0hCSlljWnc1MXRHY0ZSU1oySiIsIm1hYyI6Ijk1MjE2YWVmMmUwNzFlODQ3OGYyYzFjNDgwZjU5NmJlMGNiOWI5NGI1ZTc1ZjMzNDk2YmQyMzQ3NWZhNjQ1YTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+