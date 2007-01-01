Шапша поздравил многодетных калужанок

Торжественная церемония прошла в пятницу, 6 марта.

- Накануне 8 Марта встретился с землячками из муниципалитетов области, для которых быть мамой – важнейшее предназначение, - рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - При этом все они успешны в профессии, общественной деятельности.

В частности, он отметил Любовь Ходыреву из Жуковского района, у которой восемь детей.

- При этом она еще работать успевает: делает десерты на заказ. Обратилась ко мне по поводу новой школы в Белоусово. Подтвердил наши планы по ее строительству, - рассказал глава региона.

Он поблагодарил всех мам региона за воспитание детей.