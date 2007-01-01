Шапша поздравил женщин из партийного актива

В четверг, 5 марта, губернатор калужской области Владислав Шапша встретился с женским составом партийного актива «Единой России».

Он пообщался с калужанками и поздравил их с предстоящим праздником.

- В рядах калужского регионального отделения партии 16 тыс. наших землячек, - заявил глава области. - 555 первичных отделений в регионе возглавляют женщины. Это не просто наше большинство - наше богатство.

Шапша отметил, что при этом женщины успевают работать, детей растить, семейный уют создавать и прекрасно выглядеть.