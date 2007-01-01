Обнинск
Праздники

Юрий Моисеев поздравил калужанок

Дмитрий Ивьев
08.03, 07:50
Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев опубликовал своё поздравление с 8 Марта:

- Дорогие калужанки!

От имени депутатов Думы городского округа города Калуги сердечно поздравляю вас с Международным женским днём 8 марта! Мы восхищаемся вашей удивительной силой духа, талантом и умением сочетать в себе нежность и твердость, любовь и заботу, мудрость и красоту. Вашему трудолюбию покорились практически все сферы нашей жизни, в том числе  экономика, политика, бизнес. Но всё же главное, за что мы, мужчины, вас ценим и любим – это ваше умение создавать тепло и уют в доме, быть сердцем и душой семьи. Во все времена вы были для нас надёжным тылом, готовым помочь и поддержать в любой ситуации.

Спасибо вам за то, что вы делаете мир прекраснее и добрее, за гармонию и тепло, которые вы вносите в любое дело и начинание, украшая всё, чего коснулись ваши руки и ваша душа.

Желаю вам, чтобы рядом с вами всегда было крепкое, надёжное мужское плечо, чтобы были лад и достаток в доме, а дети и внуки росли здоровыми, умными и добрыми! Пусть каждое мгновение вашей жизни освещается любовью и радостью! Будьте счастливы!

