Калужанки рассказали, о каких подарках мечтают на 8 Марта

Сервис SuperJob спросил у работающих жительниц Калуги, что они хотели бы получить в подарок на Международный женский день.

На первом месте — путешествия. О поездке куда-нибудь, хотя бы на пару дней, мечтают 26% опрошенных.

На втором месте — деньги. 21% женщин честно признаются: лучше всего подарить наличные или перевод на карту, а уж они сами решат, на что их потратить.

Дальше идут культурные впечатления: билеты в театр, кино или музей хотели бы получить 7% калужанок. Подарочные сертификаты выбрали 6%, а косметика и парфюмерия — всего 5%.

По 3% набрали гаджеты, украшения, бытовая техника и сертификаты на обучение. Одежду, обувь, сладости, книги и товары для хобби хотели бы увидеть в подарок по 2% участниц опроса.

А ещё женщины упоминали спортивный инвентарь, подписки на стриминговые сервисы и нематериальные вещи: хорошее настроение, заботу, внимание и просто тёплые слова.

Чаще же всего дарят цветы. Их получает каждая вторая женщина — 60%. Конфеты или наборы чая и кофе дарят 11%, косметику и парфюмерию — 8%.

Деньги — всего 5%, хотя хотели бы их получить в четыре раза больше женщин. Украшения и сертификаты — по 4%. Одежду и домашний текстиль получают единицы.

А 13% калужанок признались: чаще всего они вообще остаются без подарка на 8 Марта.