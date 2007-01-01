Чего пожелали милым дамам на 8 Марта первые лица Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша

Дорогие женщины! Поздравляю вас с Международным женским днём. Первый праздник весны по праву ваш. Вы дарите жизнь и надежду. Наполняете наш мир красотой и гармонией. Умножаете радость и согреваете в тяжёлые минуты. Вдохновляете на смелые поступки, открытия и подвиги. Природа наделила вас нежностью и неиссякаемой энергией, душевной щедростью и бескорыстной преданностью, глубокой мудростью и удивительным терпением. Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными. Спасибо за то, что вы есть! Пусть рядом с вами всегда будут любимые и любящие!

Сенатор Российской Федерации, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов

Дорогие калужанки! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём! Этот светлый весенний праздник наполнен особым смыслом - уважением, благодарностью и искренним восхищением вами. Нередко, поздравляя женщин, звучит выражение «слабый пол». Но это совсем не о вас. Женщина - не слабый пол. Вы - великие. Великие в своей любви, в своей верности, в своей внутренней силе и способности вдохновлять. Уже потому женщина великая, что она - мать. А мама в сердце каждого из нас - самый дорогой, самый близкий человек. Во все времена женщина остаётся источником жизни, любви, милосердия, духовной силы и нравственных ориентиров. Ваше терпение, мудрость, душевная щедрость и внутренняя стойкость помогают сохранять гармонию, преодолевать трудности и строить будущее. Особые слова глубокой благодарности и уважения - матерям, воспитавшим защитников Отечества, участников специальной военной операции. Ваш материнский подвиг, ваша вера, ваша поддержка и внутренняя сила - это мощная нравственная опора для наших героев. Желаю всем вам, дорогие женщины, доброго здоровья, радости каждый день, любви и душевного тепла. А мы, мужчины, будем стремиться к тому, чтобы рядом с вами было больше положительных впечатлений и светлых эмоций, чтобы вы чувствовали заботу, поддержку и внимание.

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, депутаты регионального парламента

Милые женщины! Дорогие наши мамы, жены, сестры! Первый весенний праздник неслучайно посвящен именно вам. Вы, как сама весна, наполняете мир светом, нежностью и красотой, вдохновляете нас на созидание. Вы активно работаете, добиваясь выдающихся результатов в профессиональной деятельности, при этом остаетесь заботливыми мамами, любящими женами, ласковыми дочерями и сестрами. В ваших чутких руках — счастье и благополучие каждой семьи, а значит, и будущее всей нашей огромной страны. Особые слова признательности сегодня хочу сказать тем из вас, кто ждет своих защитников с фронта, кто делит с ними все тяготы, согревает своей любовью, кто, не жалея душевных и физических сил, занимается волонтерской работой. Мы преклоняемся перед силой вашего сердца! Любимые женщины! Пусть этот весенний день принесет вам только добрые вести. Пусть ваши близкие всегда будут рядом, а ваши глаза светятся только от счастья. Пусть весна в вашей душе длится круглый год! Здоровья! Счастья! Любви!

Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев

Дорогие калужанки! От имени депутатов Думы городского округа города Калуги сердечно поздравляю вас с Международным женским днём 8 марта! Мы восхищаемся вашей удивительной силой духа, талантом и умением сочетать в себе нежность и твердость, любовь и заботу, мудрость и красоту. Вашему трудолюбию покорились практически все сферы нашей жизни, в том числе экономика, политика, бизнес. Но всё же главное, за что мы, мужчины, вас ценим и любим – это ваше умение создавать тепло и уют в доме, быть сердцем и душой семьи. Во все времена вы были для нас надёжным тылом, готовым помочь и поддержать в любой ситуации. Спасибо вам за то, что вы делаете мир прекраснее и добрее, за гармонию и тепло, которые вы вносите в любое дело и начинание, украшая всё, чего коснулись ваши руки и ваша душа. Желаю вам, чтобы рядом с вами всегда было крепкое, надёжное мужское плечо, чтобы были лад и достаток в доме, а дети и внуки росли здоровыми, умными и добрыми! Пусть каждое мгновение вашей жизни освещается любовью и радостью! Будьте счастливы!

Глава городского округа города Калуги Дмитрий Денисов