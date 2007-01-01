Владислав Шапша пожелал калужанам согласия и душевного тепла накануне Великого поста
Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился к жителям региона в последний день Масленичной недели.
Впереди — Великий пост. Шапша напомнил: у православных христиан принято входить в это время с чистым сердцем. Важно попросить прощения у близких, помириться и отпустить старые обиды.
Губернатор пожелал землякам согласия, душевного тепла и светлого настроения.
