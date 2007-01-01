Обнинск
-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Праздники Владислав Шапша пожелал калужанам согласия и душевного тепла накануне Великого поста
Праздники

Владислав Шапша пожелал калужанам согласия и душевного тепла накануне Великого поста

Дмитрий Ивьев
24.02, 07:05
0 213
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился к жителям региона в последний день Масленичной недели.

Впереди — Великий пост. Шапша напомнил: у православных христиан принято входить в это время с чистым сердцем. Важно попросить прощения у близких, помириться и отпустить старые обиды.

Губернатор пожелал землякам согласия, душевного тепла и светлого настроения.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNWRzlaUWEyMnEzUEJzWGZ2VnFmb0E9PSIsInZhbHVlIjoiUjBWaHFCd1dsKzFkbmNnOGZjMTAwc2JvTTNDMXFhZml3ZGFPclBaTXl3Y2ZoZzAybmNRYmtqN3IrbVZoS2pYaU0yVFVVdS9TR2dNMFlPV0l0OVVxbnRoaGdiN1I4allLdDVwTjUvaVZBMTFRTkNDMnp1TktNUjFxRXBFa1dncnVEKytTZTRIMDdGWG9GcDFqT3pVeGJ2T3lsREp1NG96SWV3dFBYOFNKekVQOU5ETGVSRW45RksrOGNNamg5NFIvWHJlOW03cG1iMWNJL2ZHeVhQVDFxWGhUdndoZHlobnFIbXdKZlQ2ekFyL2RPMnVxK2w4SGx6enc3QzVZVGl3MERCa3NiZ1hKMnAydFBkUks2TjdCSk9FUGFyR2tDQmlPRENWTlROLzcvc1k5SDdrakxTL0cra3hZaDZhUkZXVHBLaGl5ZXl6VUswOTRZb0E5Q05RMEhudklNMW9XZzJJcUZwazRobmpnMXVXSVFmRExMa3Zjc1V3T1N1eVc2TTJNaDI5OXd5SWZHNDJOSHBwK0QvWXdJY1ZocERLY3pJcDVuR0FxUjR4Ky9GRzEydGFQb09xWjFWVXFreTFUQjRLSyIsIm1hYyI6ImEzMjRmMTRjOGIxZjA3NjAxOTIxY2NmODQwZTE3Mzg3ZmZiM2ZjNDg0MmVjOGQ5ZjgxMDIyMDk0NDU4MGUxZmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkYvT1BWai8rSU56Z3VaaEdqTkZUTHc9PSIsInZhbHVlIjoiclNUVkVpRm5qUWk1Y09jNVZYbDYyYTVPWkNHQkZYSWxMRkxTODFmaFo0b252czZ1bW9sWHJkMjhBZkdLU3liY0FjUDA4cXRpL0dEaXRhRm1hTzhXcTRYTWVVODg0cDBaZlRYcDNDQkYzbmxOb2dPcnhtcDBqS1Zub3RlcERMSC9vWllZbFZzQ0l6ZHZ4cXhJbGhNRGoxRkhYNFhsVmtDQmZpTys0V1J3Lzh2NDZQR3BZbWJkTTFnaHlYdmUxUGdwTm9pYXIva3Y4MHBkMVpKOFluSDM1eDh5VS9DWlFDSGxidVZia0JIOWJVd214ZHdrdnJndU05V04ydVVEL3YvUkFFL1VtUDBrZ2NEOWtWUG8veDQrNmcvUjdJdkM5aE9aY2sxcHJ1WWo4L1grcjVPdkFwSXJHMkd6cjdsQkhqVUZUOUdjVFZVMUVpUGpkUEZCK1NPd1MxOWVmWm5xN1VISFdCNS9PVHl6S05scTdqOWREbkExYXZwdVVET0lsRS83MXF0R3l6emdva1RTY2Z2bFVKcU5wYlJFLzBjRVRhbVp2aXBMT01OaFRwZjBOK0FjRlJqbk9ScDFoVmFTemhBQzdGallQTUxkWjF6M2pHZ1BsTXo4V21iYmt1TmFLWkl6bWFpS0RnZU1ySlF0MFJxYVZEOU1CNjRFZVE1RlZEYWlDeHZVTEFSWkczQUtOeXpBRzJoaVRoTmh5UnNCOHozQlg5Rk1udUFlN3dNejNSVlZ1dzJNM01sZnIzOExHdjlNbEFDdjcwVnhLSk4wUXBPMTRjL3V4MDJ0NFc0bTJESkI5UE42cGk2SkM0MUJXaXZuamRhUytOZmFRVFcyaWJubSIsIm1hYyI6IjI4MmRiNDZjZmNhZjcxM2JkNzYxM2QxNzA1YmM4MjNkYmRmOTQ4YmU3ZWVhMDZlMGQ4NjBiZjg4MWI4MTliNGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+