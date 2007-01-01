Обнинск
Праздники

Шапша поздравил калужан с Днём защитника Отечества

Дмитрий Ивьев
24.02, 07:00
0 172
Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился к жителям региона с поздравлением к 23 февраля. Глава региона напомнил: на протяжении всей истории России людям не раз приходилось отстаивать свободу и независимость страны с оружием в руках. Поэтому в народе всегда с особым уважением относились к тем, кто защищает Родину.

Сейчас, по словам Шапши, важно отдать дань уважения участникам специальной военной операции.

Губернатор поблагодарил всех, кто защищал и продолжает защищать страну, и пожелал землякам крепкого здоровья, надёжного тыла и мирного неба над головой.

День защитника Отечества в Калужской области традиционно отметили праздничными мероприятиями: возложениями цветов к мемориалам, встречами с ветеранами и концертами.

