Шапша поздравил калужан с Днём защитника Отечества
Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился к жителям региона с поздравлением к 23 февраля. Глава региона напомнил: на протяжении всей истории России людям не раз приходилось отстаивать свободу и независимость страны с оружием в руках. Поэтому в народе всегда с особым уважением относились к тем, кто защищает Родину.
Сейчас, по словам Шапши, важно отдать дань уважения участникам специальной военной операции.
Губернатор поблагодарил всех, кто защищал и продолжает защищать страну, и пожелал землякам крепкого здоровья, надёжного тыла и мирного неба над головой.
День защитника Отечества в Калужской области традиционно отметили праздничными мероприятиями: возложениями цветов к мемориалам, встречами с ветеранами и концертами.
