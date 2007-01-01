В Никола-Ленивце на Масленицу сожгли сердце Данко

В это воскресенье в Калужской области в арт-парке Никола-Ленивец 21 февраля состоялись масленичные гулянья, центральным событием которых стало традиционное сожжение масштабного художественного объекта.

Масленичные мероприятия в Никола-Ленивце включали дневную культурную программу, уличные активности и работу тематических площадок. В этом году программа значительно расширилась и охватила новые территории, включая Ротонду и Площадь церемоний. В общей сложности праздник охватил 21 локацию парка. Для полного погружения в атмосферу фестиваля организаторы создали два тематических маршрута.

Особой изюминкой стала локация «Общий стол», где по замыслу кураторов гости могли самостоятельно испечь блины на свежем воздухе около арт-объекта Ротонда. Кроме того, на протяжении шести часов гостей встречали играми и угощениями в Масленичном городке самоотверженности и соучастия.

Забавы и состязания проходили в декорациях ретроспективной Масленицы. Здесь можно было пройти разнообразные испытания и, согласно сюжету перформанса, помочь случайным попутчикам найти выход из темного леса.

Альтернативой традиционных масленичных гуляний стал карнавал горящих сердец с костюмированными хороводами, танцами под сеты от местных диджеев, дефиле по красной дорожке.

Главный объект Масленицы «Горящее сердце» представлял собой временную художественную конструкцию из древесины и вспомогательных материалов. Тема и одноименный арт-объект Николая Полисского отсылают нас к легенде о Данко.

Герой Максима Горького вырывает сердце из груди, превращая внутреннее сияние в реальный огонь, освещающий путь людям. Его поступок — квинтэссенция самоотверженной любви, бескорыстное желание отдать всего себя ближнему.

Арт-объект, вспыхнувший в середине фестиваля, состоял из 16 башен, которые символизировали темный лес из легенды о Данко.

Напомним, что практика создания и последующего сожжения архитектурных объектов является частью ежегодной масленичной программы арт-парка. Художественные конструкции строятся как временные символические сооружения и используются как центральный элемент праздничного действия.