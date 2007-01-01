Обнинск
-2...-1 °С
Главная Новости Праздники Калужане попрощались с Масленницей
Новость дня Праздники

Калужане попрощались с Масленницей

Евгения Родионова
22.02, 16:58
0 533
Фото: Алина Андреева
В воскресенье, 22 февраля, в центре города прошли традиционные масленичные гуляния.

Завершающий день Масленицы в Калуге выдался по-настоящему жарким: на Театральной площади торжественно сожгли символ праздника - чучело Масленицы.

Огонь символически уничтожил надоевшие холода.

Весна постепенно вступает в свои права!

Видео: Владимир Андреев

18+