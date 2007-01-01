Калужане попрощались с Масленницей
В воскресенье, 22 февраля, в центре города прошли традиционные масленичные гуляния.
Завершающий день Масленицы в Калуге выдался по-настоящему жарким: на Театральной площади торжественно сожгли символ праздника - чучело Масленицы.
Огонь символически уничтожил надоевшие холода.
Весна постепенно вступает в свои права!
Видео: Владимир Андреев
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь