Праздники

Калуга празднует Масленницу

Евгения Родионова
22.02, 14:08
В воскресенье, 22 февраля, полным ходом идут масленичные гулянья.

Для жителей города организаторы подготовили насыщенную программу: всех желающих угощают горячими блинами и создают праздничное настроение с помощью красочных фотозон.

Калужане с удовольствием погружаются в атмосферу народных традиций, делают яркие снимки и лакомятся главным символом праздника - блинами.

Масленица в самом разгаре!

