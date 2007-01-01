Калуга празднует Масленницу
В воскресенье, 22 февраля, полным ходом идут масленичные гулянья.
Для жителей города организаторы подготовили насыщенную программу: всех желающих угощают горячими блинами и создают праздничное настроение с помощью красочных фотозон.
Калужане с удовольствием погружаются в атмосферу народных традиций, делают яркие снимки и лакомятся главным символом праздника - блинами.
Масленица в самом разгаре!
