В Калуге выберут «Королеву за рулем»
Праздники

В Калуге выберут «Королеву за рулем»

Дмитрий Ивьев
20.02, 16:24
Госавтоинспекция УМВД России Калужской области и медиахолдинг «Комсомольская правда» - Калуга» объявляет о старте традиционного конкурса "Королева за рулем", посвященного 90-летию образования службы Госавтоинспекции России.

Конкурс проводится с целью популяризации навыков безопасного вождению среди женщин-водителей.

Для участия в конкурсе автоледи необходимо в период с 20 по 25 февраля подать заявку на адрес sz@kp.kaluga.ru. В заявке необходимо указать ФИО участницы, номер телефона и приложить фото или скан водительского удостоверения.

На первом этапе участница ответит на 10 вопросов по Правилам дорожного движения. Вопросы опубликуются в закрытом чате конкурса «Королева за рулем», куда добавят всех претенденток на победу.

Не допускаются к участию в конкурсе лица, занимающиеся профессиональной подготовкой водителей различных категорий и имеющие грубые нарушения Правил дорожного движения.

По итогам отборочного этапа будут отобраны 10 финалисток, которые смогут принять участие в финале конкурса.

5 марта 2026 года состоится финал, где участницы смогут продемонстрировать мастерство вождения. Девушкам необходимо будет на время выполнить ряд упражнений на автомобилях, предоставленных одной из автошкол г. Калуги и показать свою эрудицию в области безопасности дорожного движения.

Финалистки так же принимают участие в конкурсе «Мой ласковый железный зверь». Участницы прибывают на своих креативно оформленных автомобилях. Учитывается оригинальность и красочность оформления. В презентации автомобиля обязательно участвует группа поддержки.

Зрителей, которые придут посмотреть на финальные соревнования, ждут веселые конкурсы и подарки.

По итогам конкурса судейская комиссия выберет лучшую автолюбительницу Калужской области – «Королеву за рулем».

Все девушки, вышедшие в финал, получат в подарок цветы, памятные призы и сувениры от организаторов и партнеров акции.

