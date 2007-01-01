Калужане рассказали, сколько потратят на подарки к 23 Февраля

Опрос сервиса SuperJob показал, как жители Калуги готовятся к Дню защитника Отечества. Средняя сумма, которую люди планируют потратить на подарки, составила 4200 рублей.

Расходы зависят от дохода: те, кто зарабатывает до 80 тысяч рублей в месяц, закладывают на подарки около 3500 рублей. А среди тех, чей доход выше 150 тысяч, средний бюджет — почти 5 тысяч рублей.

Женщины в первую очередь поздравляют мужей (31% опрошенных), затем идут отцы (22%), сыновья (17%) и братья (11%). Почти четверть горожанок вообще не планируют дарить подарки в этот день.

Мужчины к празднику относятся спокойнее: больше половины не собираются никого поздравлять. Те же, кто всё-таки хочет сделать приятное, чаще всего выбирают отцов.

Коллег и начальство упоминают редко: всего 4% женщин и 3% мужчин планируют небольшие презенты для работы.