Праздники

Лишь 15% калужан отмечают День святого Валентина

13.02, 08:25
Такие опросы насчёт праздника 14 февраля показал опрос портала SuperJob среди экономически активного населения.

Праздник оказался заметно популярнее у молодёжи: среди респондентов младше 35 лет готовы праздновать 24%, тогда как в возрастной группе от 45 лет и старше таких всего 6%. Интерес к дате также зависит от семейного положения — среди неженатых и незамужних отмечают 26%, а среди официально состоящих в браке — лишь 12%.

Цветы в этот день подарит каждый третий мужчина, у которого есть вторая половинка. Особенно активны будут молодые горожане до 35 лет: букеты планирует купить каждый второй. При этом традиция дарить цветы чаще встречается среди пар, живущих в незарегистрированных отношениях, чем среди супругов.

Корпоративный сектор почти проигнорировал праздник: лишь одна компания из ста собирается как-то отмечать 14 февраля.

