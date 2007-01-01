Обнинск
Праздники

В Калуге готовятся к Масленице

Дмитрий Ивьев
02.02, 15:17
Стартовал приём заявок на конкурс масленичных кукол «Сударыня Масленица-2026». Об этом сообщили 2 февраля в управлении культуры города.

Участникам предлагают изготовить куклу на устойчивой подставке высотой не меньше 1,2 метра. К каждой работе нужно прикрепить этикетку с полным именем автора и названием куклы. Костюм можно оформить как в традиционном стиле, так и по собственному замыслу.

Подать заявку можно до 16 февраля.

Победителей назовут 22 февраля на городском празднике «Калужская Масленица – 2026», который пройдёт на Театральной площади. Там же представят лучшие куклы, созданные калужанами и их семьями.

Новости по тегу
масленица
