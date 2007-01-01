Обнинск
Праздники В Калуге решают судьбу новогодней инсталляции «снежинка»
Праздники

В Калуге решают судьбу новогодней инсталляции «снежинка»

Евгения Родионова
26.01, 10:45
0 609
В субботу, 24 января, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о судьбе калужской «снежинки».

По его словам, часть иллюминации не работает.

— Проезжали мимо склона у Парка культуры, где расположена снежинка. Когда с ней что-то сделают? Либо уберите совсем, либо отремонтируйте. Большая часть иллюминации не работает, летом видно, что весь каркас ржавый... Стыдно за город! - написал горожанин.

— Перед новогодними праздниками конструкцию «снежинка» чинили. В этом году в весенне-летний период обследуем конструкцию и примем решение о её дальнейшей судьбе, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.

