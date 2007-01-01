Обнинск
-9...-8 °С
Новость дня Праздники

В Калуге 1200 человек окунулись в прорубь на Крещение

Дмитрий Ивьев
19.01, 15:10
0 587
Об этом в понедельник, 19 января, сообщил на городской планерке заведующий отделом по организации защиты населения Алексей Гапонов.

Верующие могли под присмотром медиков и спасателей окунаться на Яченском водохранилище, на Сероводородных озерах и в Колюпаново.

На водохранилище пришло около 200 жителей областной столицы.

Ранее опросы показывали, что купаться на Крещение собирается каждый седьмой калужанин.

18+