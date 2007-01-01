В Калуге 1200 человек окунулись в прорубь на Крещение
Об этом в понедельник, 19 января, сообщил на городской планерке заведующий отделом по организации защиты населения Алексей Гапонов.
Верующие могли под присмотром медиков и спасателей окунаться на Яченском водохранилище, на Сероводородных озерах и в Колюпаново.
На водохранилище пришло около 200 жителей областной столицы.
Ранее опросы показывали, что купаться на Крещение собирается каждый седьмой калужанин.
