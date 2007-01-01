VIP-поздравления калужан с Днём печати

Этот праздник каждый год отмечается 13 января.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша:

Уважаемые работники средств массовой информации!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником.

Убеждён, что журналистика не теряет своей актуальности, несмотря на развитие цифровых технологий и появление новых источников информации. Она продолжает играть важную роль в отображении многообразия общественной, экономической и политической жизни страны.

Никакая нейросеть не заменит живого слова, пропущенного через сердце настоящего профессионала и неравнодушного человека. А журналисты Калужской области — именно такие люди.

Стараясь сохранять объективность, вы демонстрируете творческий подход к делу, глубину мысли и желание менять жизнь к лучшему. Ценю вашу принципиальную позицию по многим вопросам и благодарен за вклад в социально-экономическое развитие Калужской области.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и новых успехов!

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев:

- Журналистов часто называют «четвертой властью», но прежде всего ваша профессия — это огромная ответственность. Вы помогаете ориентироваться в бесконечном потоке информации. Ваша мобильность и преданность делу позволяет жителям быть в курсе ключевых событий, происходящих в Калужской области, стране и мире.

Особенно ценно внимание, которое вы уделяете участникам специальной военной операции, и тем, кто помогает им в тылу. Ваши материалы о защитниках Отечества и волонтерах способствуют расстановке правильных приоритетов.

Ваша работа — это надежный мост в диалоге между гражданами и государством. Спасибо за профессиональное освещение деятельности Законодательного Собрания региона.

Желаю вам только добрых новостей, ярких репортажей, крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии! Пусть каждое ваше слово служит созиданию!

Сенатор Анатолий Артамонов:

- Для меня средства массовой информации - не просто, как принято говорить, «четвёртая власть», это конкретные сотрудники, которые формируют общественное мнение, помогают хранить нашу историю.

Я искренне восхищаюсь вашим профессиональным мастерством, дорогие друзья, мужеством и талантом. В эпоху информационного изобилия вы помогаете людям отделить зёрна от плевел, сформировать взвешенное общественное мнение по самым острым и злободневным темам.

Особенно восхищает мужество военных корреспондентов. Эти люди ежедневно рискуют жизнью в зоне специальной военной операции, чтобы донести до нас правдивую информацию. Их репортажи - это не просто тексты и кадры, это свидетельства эпохи, запечатлённые ценой невероятного личного мужества, а часто, и собственной жизни. Благодаря им мы видим реальность без прикрас, узнаём о героизме наших воинов, понимаем истинную цену событий. Их работа - это подвиг во имя правды, требующий не только профессионального мастерства, но и огромной силы духа.

Сегодня День работников печати. От всей души поздравляю всех, кто создаёт качественные СМИ, всех, чей материал - не просто текст или кадр, а отрезок истории, который останется в памяти поколений.

Пусть ваш профессиональный путь будет полон интересных встреч с читателями и зрителями, удачных материалов и настоящих журналистских побед!

Депутат Госдумы Геннадий Скляр:

- Поздравляю всех, кто связал свою жизнь с журналистикой, издательским и печатным делом, ветеранов отрасли с профессиональным праздником – Днем российской печати!

Мир информации стремительно меняется: бумага уступает место цифре, а короткие сообщения — большим материалам. Но ваша главная роль остаётся неизменной. Вы — те самые проводники, которые фильтруют мощный поток новостей, переваривают его и превращают в честные, проверенные истории. Именно в этом умении отбирать, анализировать и осмысливать — источник доверия людей к вам.

По работе и в жизни я постоянно общаюсь со многими из вас — в редакциях, на телевидении и радио. Ценю вашу активную позицию, неравнодушие, важные вопросы и предложения, которые рождаются в диалоге. Спасибо вам за стремление донести правду объективно и взвешенно. Доверие читателей, зрителей и слушателей — это самая большая профессиональная ценность, которую нужно беречь.

От всей души желаю вам неиссякаемого творческого заряда, крепкого здоровья, успехов в вашем важном труде и, конечно, личного счастья! С праздником!