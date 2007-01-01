Обнинск
-16...-15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Праздники VIP-поздравления калужан с Днём печати
Праздники

VIP-поздравления калужан с Днём печати

Дмитрий Ивьев
13.01, 10:17
0 217
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Этот праздник каждый год отмечается 13 января.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша:

Уважаемые работники средств массовой информации!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником.

Убеждён, что журналистика не теряет своей актуальности, несмотря на развитие цифровых технологий и появление новых источников информации. Она продолжает играть важную роль в отображении многообразия общественной, экономической и политической жизни страны.

Никакая нейросеть не заменит живого слова, пропущенного через сердце настоящего профессионала и неравнодушного человека. А журналисты Калужской области — именно такие люди.

Стараясь сохранять объективность, вы демонстрируете творческий подход к делу, глубину мысли и желание менять жизнь к лучшему. Ценю вашу принципиальную позицию по многим вопросам и благодарен за вклад в социально-экономическое развитие Калужской области.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и новых успехов!

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев:

- Журналистов часто называют «четвертой властью», но прежде всего ваша профессия — это огромная ответственность. Вы помогаете ориентироваться в бесконечном потоке информации. Ваша мобильность и преданность делу позволяет жителям быть в курсе ключевых событий, происходящих в Калужской области, стране и мире.

Особенно ценно внимание, которое вы уделяете участникам специальной военной операции, и тем, кто помогает им в тылу. Ваши материалы о защитниках Отечества и волонтерах способствуют расстановке правильных приоритетов.

Ваша работа — это надежный мост в диалоге между гражданами и государством. Спасибо за профессиональное освещение деятельности Законодательного Собрания региона.

Желаю вам только добрых новостей, ярких репортажей, крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии! Пусть каждое ваше слово служит созиданию!

Сенатор Анатолий Артамонов:

- Для меня средства массовой информации - не просто, как принято говорить, «четвёртая власть», это конкретные сотрудники, которые формируют общественное мнение, помогают хранить нашу историю.

Я искренне восхищаюсь вашим профессиональным мастерством, дорогие друзья, мужеством и талантом. В эпоху информационного изобилия вы помогаете людям отделить зёрна от плевел, сформировать взвешенное общественное мнение по самым острым и злободневным темам.

Особенно восхищает мужество военных корреспондентов. Эти люди ежедневно рискуют жизнью в зоне специальной военной операции, чтобы донести до нас правдивую информацию. Их репортажи - это не просто тексты и кадры, это свидетельства эпохи, запечатлённые ценой невероятного личного мужества, а часто, и собственной жизни. Благодаря им мы видим реальность без прикрас, узнаём о героизме наших воинов, понимаем истинную цену событий. Их работа - это подвиг во имя правды, требующий не только профессионального мастерства, но и огромной силы духа.

Сегодня День работников печати. От всей души поздравляю всех, кто создаёт качественные СМИ, всех, чей материал - не просто текст или кадр, а отрезок истории, который останется в памяти поколений.

Пусть ваш профессиональный путь будет полон интересных встреч с читателями и зрителями, удачных материалов и настоящих журналистских побед!

Депутат Госдумы Геннадий Скляр:

- Поздравляю всех, кто связал свою жизнь с журналистикой, издательским и печатным делом, ветеранов отрасли с профессиональным праздником – Днем российской печати!

Мир информации стремительно меняется: бумага уступает место цифре, а короткие сообщения — большим материалам. Но ваша главная роль остаётся неизменной. Вы — те самые проводники, которые фильтруют мощный поток новостей, переваривают его и превращают в честные, проверенные истории. Именно в этом умении отбирать, анализировать и осмысливать — источник доверия людей к вам.

По работе и в жизни я постоянно общаюсь со многими из вас — в редакциях, на телевидении и радио. Ценю вашу активную позицию, неравнодушие, важные вопросы и предложения, которые рождаются в диалоге. Спасибо вам за стремление донести правду объективно и взвешенно. Доверие читателей, зрителей и слушателей — это самая большая профессиональная ценность, которую нужно беречь.

От всей души желаю вам неиссякаемого творческого заряда, крепкого здоровья, успехов в вашем важном труде и, конечно, личного счастья! С праздником!

Новости по тегу
праздник
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFnb1lRcTZJR2R5RDlNaE1YT2ZUbmc9PSIsInZhbHVlIjoibUVIc2psMUE1M1lpSHJLeHdpL3Buams0ZFdVc0NtTlIwTnRkNzJleUNPRVh1SjNwY203cEYrcXlPMC8xWmFJa3V4Vm4vMm1SWDl5L2NoU0dXODJEaE02NTFHQWxCQ25NMVBhR3NSVmRmWU1xVCt1MExzM3pXTExSYkRFWE1DUU5xQ00yTTlJaDNtUE00SGwzL3lXWTBhMjdOWEZ1ZTA1dTEwYi82OHdweXh2MUhTM0tBeTZQVHA2TlVkMWJUUGNlZlFQZVVmUktLWXpYdGovbGx1VGh4R0N3YUQyY3dBaWQ5VzFtZ2ttZytIdG4wVVVJanhPdWNjMkliMVkrb2NNaTk5WVd6YmQ4eWpUR05Fc0c3eVhOQS9NMWtWQzFldFdoNjU1OUY0dnMvWmh5UEt5TlQrV3VrMTNHMWNNUGovOHQzYUt4endnMDhCdU1nYW9rbCt3YUpRRmExWlhXd1FJQ2FZUnlDRnBTTXFSaWpDR3RhRitvelQ0VGJQSndQNHA1QnpOVUZhZlNnY2NwYnR1NUZvenJjNDZtYXM3d0MyVDMzZER0NlltbEM2Z1lGOVpJWjBiNXZCZmNvVDZ0bjlHYiIsIm1hYyI6IjM4NTMyMjM0MWI2NjA4MDEzNWZjYmE0MzRjZWJjNTZmNDk0MDIwMTQxNjljMGM4MjViYzY4MjMxMDFlODNmOWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFBVEhlL09Qekd4bG9LQkx4Y0NTR3c9PSIsInZhbHVlIjoibHJlSkUvTGlaYWJYaTZ3bSt5ZStMT2RlYW5TM0FGSWhDOStyczdmbjczT0RNMjRvK08rVUozejBYS0NvRHk2ZGNtVUtMSzBHVjdBK0VjZWpxRXN2TW5SMVQrekdMY1VmWXhXUzcrUWVBeUNTbEZNZk95MXg1Q3hGQnE0dms4Z3lyUzNUemM1cjNlRlppc1hWQVhaT1Jaa2JzZjI2cXo5cmVlczYycFVMMnpOYmxXWThYUnlTRXZLcFBMUjhkMi9IRWFPRlg5WHlobVdvbGkreFBhRXo2SENENmRaVDFQdW1LUURlcHR4SFNvd3MxeWM3MFM4T3c5bnUyQzQ3S1ZNNGZxNWlJNTIwMm14TmoxRjh3UUJyYVhpbW1FZnNHVjJJcld0WTlqV1FDeXVOZ1dnK0ViNTRHRDk0elBMOHMzNG9PSHo3SlE2SHdtVWwrZS9xMksvSXJPVXJ0NFJlVEJOcEtrYndodGt0QVNCMGhmdHZubERtK0ROVHFDSy9OOHJqbjg2RlVVSSs5ODF2OG1UbktVNjdpZHZucFVabEVZNmRsTzBxd3A5aldyQTJoakt5NWJXU1BkTjNVRDJ4WWVIT21PakJ4d2hydFk5WkVhRFV4Q3VVaDNIcUNXeW1HMnNiVnNCSmNRUFhDSDI3UUJXRDNHM1M0ZWhwQ1psUzFORHpFeWdZOFduTGhGNmFDUHVhZ3RKVnNoeTYvMHJzckxFWXBHaFQxeDNONjhsYUFycnN6K1AreGZPbUxtd1N6bXAzdUpQN0EwYnJuZkZWSVBWa2VkSm83Ry9JVWREclJjdXdyVjZPT21sOEh5ZW9sNFBLRnEyR0kxQm94enh1djF4YSIsIm1hYyI6ImYzYTJiNmQ1YTQxZTRiOTQwY2Q1MmNlYmIxMTY4Yzk4MDQzMzYxODg2ZWU4NjNiZjE3MDY2MTNhYjY2ZjA3N2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+