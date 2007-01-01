Калужские Снегурочки раскрыли секрет праздничного настроения

В калужском Городском парке состоялся парад, посвященный внучке Деда Мороза.

Фото: Управление культуры города Калуги.

Управление культуры города организовало фестиваль, который собрал десятки Снегурочек.

Несмотря на мороз, в празднике приняли участие 73 жительницы Калуги. Они прошлись торжественным шествием по центральной аллее и представили зрителям развлекательную программу. Возраст участниц доказал, что любовь к волшебству не имеет границ: самой младшей исполнилось всего 4 года, а самой старшей – 58 лет.

Все участницы заранее сшили нарядные костюмы. После согревающих танцев, парада и выступления на сцене каждая участница получила награду.

Дед Мороз лично вручил всем Снегуркам памятные дипломы и подарки. Фестиваль проходит уже второй год и становится новой городской традицией, показывая, как калужанки умеют создавать праздник своими руками.