Калужане запускали фейерверки на Новый год, несмотря на запрет властей

В ночь на 1 января небо в Калуге озарялось вспышками.

Хотя в городе уже месяц действует запрет на продажу и использование пиротехники, на Новый год многие жители решили порадовать себя таким развлечением.

Другим людям такое не очень понравилось. Жалобы появились в комментариях у губернатора региона в соцсетях.

- Хотелось бы узнать, почему в этом году в Калуге никак не контролируется использование пиротехники, с 00:00 во всем городе во дворах творится какой-то ужас, петарды, фейерверки, - говорится в одном из обращений.

- Пугаются животные, маленькие дети, да и обстановка не для использования всего этого и таких звуков, - пишет еще один человек.

Чиновники пока никак не комментировали ситуацию.