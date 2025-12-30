Калужан приглашают на открытие главной новогодней ёлки
Яркая театрализованная постановка «Волшебный мир картин Васнецова» состоится на Театральной площади 31 декабря 2025 года в 18:00.
— Жителей Калуги ждёт встреча с образами русских былин и легенд через призму творчества Виктора Васнецова. Театрализованная постановка по мотивам его знаменитых картин перенесёт художественные полотна на сцену, - рассказали в официальном Телеграм-канале Администрации города Калуги.
Начало в 18:00.
