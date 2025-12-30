Афиша Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Праздники Калужан приглашают на открытие главной новогодней ёлки
Праздники

Калужан приглашают на открытие главной новогодней ёлки

Евгения Родионова
30.12.2025, 18:05
0 3394
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Яркая театрализованная постановка «Волшебный мир картин Васнецова» состоится на Театральной площади 31 декабря 2025 года в 18:00.

— Жителей Калуги ждёт встреча с образами русских былин и легенд через призму творчества Виктора Васнецова. Театрализованная постановка по мотивам его знаменитых картин перенесёт художественные полотна на сцену, - рассказали в официальном Телеграм-канале Администрации города Калуги.

Начало в 18:00.

Новости по тегу
праздники
Лента настроения
11 оценили
73%
0%
9%
0%
0%
18%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im05Qm5NR29UVjdMVnMvNkJ5aVVnSmc9PSIsInZhbHVlIjoiRGlEVFpZZ2tvUDRCcDRFZG4rV3NTMkRmNXFNNVYzdmY0NHN2cTJvbVVYMmFGMjAzVnErb09DUVhWOVBYV3hPNFJtMElBY2N3MVhCNlJ5N2Q1d21Yc250VURKU3VlK1d4V2tQamZhQkZXVW5SY1ZxaHlDWXdrMHBuTXR1SGNST21DdFQ3cU1ncngxN2szZE9aRlFhTEJEQW91SVBoM0RIK0FDeXRlekNuTmJCTnduS2VrMUJDd1Y0Sm15TDRwb2N4R1JQc0VtZWE4dVlJQ1piOVpZNjFRTWlUOHdrUDhtaGxLUUlVSTk3NDljdlEvQVhnSmk2STl1V0tZUjh4dzJMcWZDM2FXMWxiZUZLUk5CWENCYnREKy8zMUFncE05cjB5SEd4YjJRdW1ZY2JOM3p0TzVoZnlqRzFtK0s2SW0yN1RuTmtPRTFySDJJU0pDVllhSm5MRnlFR0g1OEhtbkdhQ25uTC9kc3VkaFYwbndRaWNuUWt4ck02YUJBb09udjVBY2xhQWNXS29yYTI3L28xTG5ORWZHT3VZN25LWDVxTUM2WjhxWnhIbXRqcmYvN1ZWWnFyckpBU0o0eHNCYTBlQiIsIm1hYyI6Ijc2ZmE2YjBmYzg0ZmZmZmQ3ODI2NmVmM2Y3NjRlMmVkMzQyODQ1ZGQxNjNkYjc0MGYxZGU3NGU1MjJmMzRhMDciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImxPYjJFdkUwZENacWZ5K3VtN2Z3QlE9PSIsInZhbHVlIjoicTNEaDdJNVRBUTI2MmRacmNiWFhxUUlTbWFMWmpRODJ0UVR1Mi9xbGRBUE4vbWpDdkFVY3NJMjQ2T2J0Z05xdEhsamxqTUNxNUt5a2MrRmpTakpPN3F6UkpiQVJWTnA2akR4MzU2OXE5TlVJY2gvbmZPL0VFTGU2R0YvRGVkbFltSXYrYkFWbE9hYXJhNW96SG1aaUduclkwbjJIZEluczM3RmtVcmh6aGY3UWR6UHo2ckd5eGNsbmttVjNoejZsbWNzbmFmenc3U2RyOTlHclRrdDYwRG1MenppenkzUTRmRmlMc0Y3QWUxS29rODlDRzBYeW5WYS9NbVNRc0djZTdmYnV4Rnd5NjVqMGxYaE5hRFdwcGV4YWQxeGhrR2FadDZQN1pEMVF5WHRQd2hTSFdPd1ord3lZbzFWb21kY1BHTGhXS3BPY1RZR2FTcEpvQjlmajJUZUdwTEtOZjdkSE00bGs3clhMSmp0a25ERzd6UzFhazluYXhJZUkvUnN3Y0NNWFVKZTRlOUY2dEdkSmRvVjJwdGd0a3hZTzF6TFlYZWhIMXJhaExteUpneUc4UExwOUxZY0JuSWpteXJvL0d0QlBSVFJRZ1d6VGt2TTZrZk4xamNFUTFxSlVaU0w0UkNkZjdlS1JycjkyejE0TTVvaXhTQXk1TCtnQVlPdFh5ejdiTXgwUmVBY1ZONjcxbVNRZzh2SWhhVHNnUTEzRTRWZVo5Wk5Md2pRZkxFLzdndkQ2VkZrdytaRFMrcW1XVlVDVDIxbkdwSlRYTldsNDc3T0dCUWdRb25PQUZWYzJjVUZmcW1zdXlWM2M4SGpYWkQ4V3E0NjhKVE5WRXZQKyIsIm1hYyI6IjFhZjY5NjRlMDhmNDYzMjJjNzkwZTg4MWZmNjg5ZDg5ZmU3NjhiNGUyNDE1M2E1MjJmMzFjMzdiZjlhOGI0NzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+