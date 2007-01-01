В Калуге ёлки примут на утилизацию

Многие калужане ещё не успели купить себе новогоднюю ёлку, а уже можно подумать про её будущую утилизацию.

В четверг, 25 декабря, министерство природных ресурсов и экологии региона сообщило, где можно будет сдать живую ёлку после праздников.

В Калуге деревья примут на улице Телевизионной, 2б с 12 по 31 января. В понедельник-четверг ёлку можно будет привезти с 8:00 до 17:00, а в пятницу - с 8:00 до 16:00.

На ветках не должно быть игрушек и мишуры.