Афиша Обнинск
-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Праздники В Калуге ёлки примут на утилизацию
Праздники

В Калуге ёлки примут на утилизацию

Дмитрий Ивьев
25.12, 16:25
0 184
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Многие калужане ещё не успели купить себе новогоднюю ёлку, а уже можно подумать про её будущую утилизацию.

В четверг, 25 декабря, министерство природных ресурсов и экологии региона сообщило, где можно будет сдать живую ёлку после праздников.

В Калуге деревья примут на улице Телевизионной, 2б с 12 по 31 января. В понедельник-четверг ёлку можно будет привезти с 8:00 до 17:00, а в пятницу - с 8:00 до 16:00.

На ветках не должно быть игрушек и мишуры.

Новости по тегу
новый год
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImN0WlZwaFBNNDc1dndwbVcyamV1ZEE9PSIsInZhbHVlIjoidSt6aitQMUQ2MTFWRWp3NFVZeTVWcXQ1Zm1PY29uWGFvTVdSSDBrcmV4b2RBRnZ1NzdwajJkNmFqeVZkUjBhT1p0Z1huZFVJQmN5c2hBMlBNcDV0T2w1SlVtUXlNVzRTV1ZTK1VOQkZ6SU5OYTBzdzNwTEIvWE1pbGRyWTFiS1V5M3pCdm44bHNuemJreHFUeTRoaUpQcmZDMUhxeWtCSWpLMUFqaTJEOTBaUU9PTTN2WDczYUswSXg2ZytNaldKc1BkTWtVNGtBdnVNenBTKzVxYUlyUHVjZmFGdm11WC9DLzA3cXdQQ010eVltRUZCZVpRc3BSNG12SGpqZ0RmTmQ3ZlhxVUZkT3ZKOEJOVWdKclk2N0g1eE1NMnFLZERUMWx4SlhZeUo3aENtTWNDS2p0bElmbldzYkVoMHo5d2dLUHZMSG1qVkRhUXZVVU5QZ21XejRlMnl2cjJJbXhOTm5zemtWeUxPaTc1dHI3eUNLK3o5T2FraTJYeWtIVXVhdnJvRlc2OUlpRGpmei9Ta3luejBiRnhhaHdnNmlyTmp2a1lGc0orOTVEdXpGYzVTSEpBV2VpRFhsNFkxS0I3aSIsIm1hYyI6IjdkYmY3Y2E0NjE0NzcxMmViMjZiNTNmMGQ0MzM0YmU0ZGY4OTJiZjBmYTgwZDI5NGYwZGM1ZWIzZTZjYjU1ZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlgvRWdaWDlkK3NVU1pQdFhRU0ltZUE9PSIsInZhbHVlIjoib1ZYYkk4dFdCMTliSW1aS2F3NnJocjRGbFBBM2tIOFBGbmlqNzRKTWZzYncrTklQZytUNnVISmFhMmtQQkpKVjVmMFRSRk1za2phT1FQZi9taEJjQ3ozWXBzNmhnc0d1allGQUwrZ0RBbHhiNnFOcThQNEQ2TnlXdjdQSHZxYlorZVNibi9waFZJY0FrZ29ad1lucGp6YU9vZ1lLVHRGZWdaQmQrdlhyUFVPVGtXNlJSWWdOT2wrdE8wYnN3YjdpNHdicUJIbHNFakZBM2JzVjNzeVFwdUYrK21xS0tpOFpQMGFqZmxmLzB4QjVlSjhYMTFhSWFnQVNITEdpSHhyS1FwOXhjYlVYOWdQWHpCNm1RdUpLbXZKUzArU0xodnQwd3BMNUd2NHVtemh1OXh0MWVTQjFyMUJvZFF6Wk5ZWVNNMGpBSjFncDJBRElEaTB0bkpYME1nNFRaZlVrcE45RE5RREdxcFpITlJSVHlsSW1UL3JZOCtxemxUV2hyNGIxczZ1RjZ2T3JYYXFDNDJkMHdqWGJacFkzUWFxTGFERzZ4OG1xcUJQTmJnSVAybzVmMXdRdXpEeGliY2JmckNGMHBGeFdwNER2cWtCWmtSREswOEZDS1ZkWTY4NWdScDUvUXVyZEY2YURSSnVXVlFzVkU5VjRLWDNaY21qL1huRVdIWVZmWUVqeTJFNkhpV20va0pTeXAwbHYxUDJPd2k2czljOTJONkhCeEZ5MkEzVGVxZUZSOGtpSU9WbldzV1NJeUJ4amJWaVdKU0FUY2tJeWRnelRyWkVUc2d3N1BISFRrTDJSemtFU0dQNm5XWm0yRXlVcW1yYmYrWEZHUEF5cCIsIm1hYyI6ImYyOWQ3YThmNDYyNzhkMjY5MTcyY2IxYTMxYTdhMjI4N2E3NTg3YWQ1NmJhYzQzOTc2YjkyYjlmNjRjY2ZiZjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+