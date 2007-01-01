Калужане назвали самые неудачные новогодние подарки

Жители Калужской области поделились своими впечатлениями о самых разочаровывающих подарках, полученных на Новый год. Согласно опросу, опубликованному 25 декабря сервисом SuperJob, чаще всего горожан расстраивала одежда и аксессуары - такие презенты, как носки, свитеры, сумки и галстуки, оказались неудачными для 8% респондентов, поскольку выбирались без учёта вкусов получателя.

На втором месте - косметика и средства гигиены, а также неожиданные «подарки» вроде чувства одиночества или плохих новостей: оба варианта отметили по 6% опрошенных. Кухонная утварь и сувениры вызвали неодобрение у 3% участников опроса, а книги, алкоголь, игрушки, открытки и сладости разочаровали по 1% респондентов. Ещё 12% указали другие провальные варианты - среди них полотенца, фотоальбомы, чай и даже живая змея.

Однако хуже любого неудачного подарка, по мнению 20% калужан, - это полное отсутствие презента. При этом каждый третий участник опроса (31%) заверил, что ему никогда не дарили плохих подарков.

Отдельно респонденты отметили гендерные различия в восприятии подарков. Мужчин чаще огорчали предметы гардероба, книги и алкоголь, тогда как женщин раздражала дешёвая косметика и парфюмерия, кухонные принадлежности, сувениры и игрушки.