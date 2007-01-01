Афиша Обнинск
-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Праздники Калужане назвали самые неудачные новогодние подарки
Праздники

Калужане назвали самые неудачные новогодние подарки

Дмитрий Ивьев
25.12, 09:56
0 127
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Жители Калужской области поделились своими впечатлениями о самых разочаровывающих подарках, полученных на Новый год. Согласно опросу, опубликованному 25 декабря сервисом SuperJob, чаще всего горожан расстраивала одежда и аксессуары - такие презенты, как носки, свитеры, сумки и галстуки, оказались неудачными для 8% респондентов, поскольку выбирались без учёта вкусов получателя.

На втором месте - косметика и средства гигиены, а также неожиданные «подарки» вроде чувства одиночества или плохих новостей: оба варианта отметили по 6% опрошенных. Кухонная утварь и сувениры вызвали неодобрение у 3% участников опроса, а книги, алкоголь, игрушки, открытки и сладости разочаровали по 1% респондентов. Ещё 12% указали другие провальные варианты - среди них полотенца, фотоальбомы, чай и даже живая змея.

Однако хуже любого неудачного подарка, по мнению 20% калужан, - это полное отсутствие презента. При этом каждый третий участник опроса (31%) заверил, что ему никогда не дарили плохих подарков.

Отдельно респонденты отметили гендерные различия в восприятии подарков. Мужчин чаще огорчали предметы гардероба, книги и алкоголь, тогда как женщин раздражала дешёвая косметика и парфюмерия, кухонные принадлежности, сувениры и игрушки.

Новости по тегу
новый год
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikp0T1pwSkxEZ3c2aXhHdXFmSkF3Nmc9PSIsInZhbHVlIjoiNUVmZ3djTXIzSTM3KzgvZ09ZQTZuRWhINFNYK2hMR1NWSHpvTTd1YlFEaCt4NlpsZFRiblhjNnlwblB5N1NBMlhiRTcyK1lpRStlTnhTVVMwWXZDalhrNGRGeWd5c2VOVkxuMUc4NDFWTWlvVjE0b0s4MDZucDIyVUdDZ0Rsb1pGQzZZSHFSNWxKcVhjMmJyQXlsbHJ6Q3gxeTlzOXFCaEFiVmpGaTcwSjFHa0thSXZidlU0TjJpVWNJVGM3Z2JIS3I0NS9TcElSdU83ei8xUEFGRmZwQVUvMmN2SmlaZXgyaGpYaVBDWmR5eTMzUmlIU0dtQWx6SzFaWURObEw3NVFmWXpQYTBxOTBmZ1l5YTBtZjl0OUNTbkNPN2sxU2Y4blpBYjJMUEJYL0dWYWxZUHh0aUJEa3hTcit2TEVpQS8ySmZuZko3OU51emZyNHFtRlI4bENZUW5hNXRsVTBnYmFwOEgrZzYzMGx5M2NLajhmT21qYldteXBmZWs5ckhvSVVRcFdTRkxNSENzeVVhb0VYVTNWNDdZaHQza0R5eDhvM1RUaDE4WUNud1haS3ZsY2ZhWnhSU2hVWnZHSnVIUiIsIm1hYyI6ImM1YjVjYTNiMjI3YjcyZjg5MWM2ZDg1ZWU5Y2Q5ZWFlZmQ0OWFlOTcxNzBjZjMxN2U1ZjQ5YjhmNzQwMzZkZDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtVSWtEWjlMYVJSYmY3ZFluajZ4aUE9PSIsInZhbHVlIjoiKzZaS0JSZW01V2VIcm9ucVRaSEZTRnB0cGxDaDZnNmhDVk85NEwzZm4xam80WUJyZkM3SGxsaFhHOHNoa2pkWHg5NEVlVU1iYlF4UDFJOHJTQ0p1Rnd0M3hWZ3YvNUVTQWpLYjBoZ29LUVpWQytGZXZTMUdzVDkvNlh3TnBQMkIwVmZ5UUFvWTdlS2NjYkhwc2RYaEp0dmNtZ0ZaMyt3THFIL1hQNUJGeEZHTFpBR0o4N25QbkVBMlhveHVqRTZYVTdtYitaQXlXRXVjcG9zNjNpSGw2QlZuVjdMaVZTNlJzN2NaV3IrRXI4amNMRmJEUms2TTVIa0o5OXhLUzd1dDhKeWtaaVY2aFJDRjY4NCtVNml1SHV2RjdiS2Vhd0FxOWZGRTRmZCt1d0FhUzFTVC9FY0lzRzgwNENTaFpxUVd3emIyZjJaa2xvczFURGVxMlg3Tzd5MlpyVDViaE9mZGtvblhCWXJ6VTMxb2tOQ2NqNGI4UkVrazZGMTJzcHpsbFp1RFVLdE8zVzhvM2R5b3REQlZBOGc3eEt5UVBTVnk5THV4MVE1MUhsWW5mcTgyeUZ3amVjczhxVkpmNXMrVE9sM2hnOU9xaUxGamxBK241TWZmTEZmdkhSWmRSWlk1Yy9HNTA0Zm5sL25kUll5cnZZd1IzaElySnhUdlZCekw5Nm40NFhvVjVQSnQvTFNDby9iL2g5L3FsL1ZCdFFDcFlZV0JWUHJkMHNaRFQ4U1VhTDNHdE1IYjhGZU8raGNScVhrcGVvSlFwNEt2MXoyVFE0NUhBZkNia2hVQXIraDc3L0dqQ2c1ckdtN2xzbCtWZ3JiUkxxenRqelRPSmlFbiIsIm1hYyI6IjM2ZDkwNmIzOGU0NjRkMzU3NTA0NTJiYWJjMmU4NjYwMTgyNThmZTQ2YzBlOWExMjc1YWJjNDM4ZTBiNGMzOTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+