Главная Новости Праздники В Калуге дети украсили троллейбусы к Новому году
Праздники

В Калуге дети украсили троллейбусы к Новому году

Дмитрий Ивьев
24.12, 14:47
1 434
Традиционную акцию провели в «Управлении калужского троллейбуса».

Украшением нескольких машин, которые развозят пассажиров по городу, занимались дети из школы-интерната № 5, школы № 25, школы № 29 и реабилитационного центра Шамарина.

- Поделки, рисунки и игрушки - всё, что сделано своими руками, наполняет пространство салона троллейбуса и сеет частичку добра в сердце каждого пассажира, - прокомментировали 24 декабря в УКТ.

новый год
