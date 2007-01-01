В Калуге на бульваре Кирова завершат подключение гирлянды

Во вторник, 23 декабря, калужанка сообщила о неработающей гирлянде на бульваре имени Кирова в комментарии под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм».

— Не горит треть гирлянды на бульваре Кирова. Хотя очень красивая задумка в этом году, - написала горожанка.

Управление городского хозяйства прокомментировало ситуацию:

— Ещё продолжается подключение гирлянды. В течение нескольких дней завершим, и всё будет гореть.