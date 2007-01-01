В Калуге ёлку украсили портретами известных людей

В сквере у здания городской администрации на улице Ленина появилась необычная ёлка: вместо привычных шаров и Дедов Морозов на ней сияют портреты людей, чьи имена навсегда связаны с калужским краем.

Среди них - учёный Константин Циолковский, первый космонавт Юрий Гагарин, поэтесса Марина Цветаева, бард Булат Окуджава, маршал Георгий Жуков, шахматист Александр Карпов, а также Екатерина Великая и её сподвижница Екатерина Дашкова.

Идея такой ёлки принадлежит Фонду муниципального развития города Калуги, который второй год подряд проводит акцию «Наряжаем ёлку вместе». В этот раз украшения создавали дети, подростки и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья из центров «Город надежды», «Оранжевый город» и мастерских «Ступени». Год назад они украсили ёлку символами калужских достопримечательностей, а в этом - выбрали выдающихся личностей, прославивших родной край, рассказали 19 декабря в администрации Калуги.

- Эта ёлка стала настоящим местом притяжения, - говорит директор фонда Борис Толкачев. - Люди останавливаются, присматриваются, узнавая знакомые лица. Но главное - проект помогает ребятам с ограниченными возможностями чувствовать себя частью городской жизни, участвовать в культуре и празднике.