В Калуге украсили «Ёлочку ГАИ»

Сотрудники Госавтоинспекции завершили оформление праздничной ёлки возле своего здания на улице Салтыкова-Щедрина. Украшения для неё сделали дети.

В этом году на конкурс «Ёлочка ГАИ» прислали рекордное количество работ - школьники от 7 до 17 лет из разных школ и кружков постарались на славу.

Как отметили в полиции, из всех поделок было очень сложно выбрать лучшие: все игрушки получились яркими, аккуратными и праздничными.

Большинство ребят изобразили символ наступающего года - лошадку, но не просто так, а с дорожным смыслом: чтобы она напоминала водителям и пешеходам о правилах поведения на улице. Также на ёлке появились Деды Морозы, Снегурочки, снеговики, гномы, щелкунчики — и даже светофоры, дорожные знаки, полицейские машины и регулировочные жезлы.

26 декабря у ёлки пройдёт торжественное открытие: наградят победителей конкурса, вручат подарки, а для всех гостей подготовят викторины и весёлые конкурсы.