Афиша Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Праздники В Калуге украсили «Ёлочку ГАИ»
Праздники

В Калуге украсили «Ёлочку ГАИ»

Дмитрий Ивьев
19.12, 11:40
0 367
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Сотрудники Госавтоинспекции завершили оформление праздничной ёлки возле своего здания на улице Салтыкова-Щедрина. Украшения для неё сделали дети.

В этом году на конкурс «Ёлочка ГАИ» прислали рекордное количество работ - школьники от 7 до 17 лет из разных школ и кружков постарались на славу.

Как отметили в полиции, из всех поделок было очень сложно выбрать лучшие: все игрушки получились яркими, аккуратными и праздничными.

Большинство ребят изобразили символ наступающего года - лошадку, но не просто так, а с дорожным смыслом: чтобы она напоминала водителям и пешеходам о правилах поведения на улице. Также на ёлке появились Деды Морозы, Снегурочки, снеговики, гномы, щелкунчики — и даже светофоры, дорожные знаки, полицейские машины и регулировочные жезлы.

26 декабря у ёлки пройдёт торжественное открытие: наградят победителей конкурса, вручат подарки, а для всех гостей подготовят викторины и весёлые конкурсы.

Новости по тегу
новый год
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNXTUl5M2dVRm44ZXZrMFFBeTRHVkE9PSIsInZhbHVlIjoiL3NLbjRqT0I0NjE0c0xpcXVCZGZpWnE5eWJIMlhYODVVOFo3c3RSWnI0RExSQjJiYTlrUUZ3ZjRPWGdkVm5zSEFrNGpkemhOUDk1bFAvcHRUejlmL1RDeHFvV21ibUZ2VURnNGY4bm40MTZBVXJNbDkzZlpudm4xSWxUVHBSdTllaVpLcXVicHVnSW5TMTE4b1pjTWU3OTMzQTl3RS9kNWlDVXhZUklvK28zdko3dWlvaGROYTQ5ZUM5M1UxMUJDbXgwc3VjWkErNmNWRUl5dnZHOU1aTE5LNHkzT2x5dlhmVGsva0JTYXhmN3Q0MVNKWFRuQmtRNlhla29aZHpMallKWUJBbXo2L1JhcjlUNzR4OUs2SVdZUzJZbmZleTV4ZExqaHRtY3BnRlhrVityZlZkQTlVd0p0cVhFVmNDd3BOSC8yS3p1RmtUL25hcG9pbnFlTURkTDlWOGtFMzI2eW9LRGs4WTNmY1lLREhiZGJLS0tVazNsc1NDTkNTdnVRdjcwTHVIL1QrTkpUUUx0Smoyb2VVK0cwUEVwaHRsVktienJzVTUyQzAzZW1UVUhjSEs0UHN6NWpyVXVEVXI5UiIsIm1hYyI6ImI0ZDM2YzAyZTQ0Yzk4ZmJiOWExYzliYjc4MzU4NjljOWMyYzVhYTU3NGU5MWM0ZjEwODgyNGFhNzc2YTQyYjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlN5Y2FqdWtjV1VQdGxxZEpsdHV0dUE9PSIsInZhbHVlIjoiWmxDa1Rzai9uSUlEdytGN1JkQWNkYkxWRys4RE15YW9rMmJZNkNZdlNlVnBTSFR4ZWR3cVZMRSt1ODhBMThpY2cxM1BYN3dGQUNHeWN6WGR6OHhMU1Z0cHk2em1vQjVXSnpuL2ZWc0JNRzlWWHByeEFOc04xSEt4Nmx4MndFSE1oOFlMUnBZTkZ5NTBXeEYwS0c2cnJKTDJPdWppZmp4RWVJTUZ6TE9MUGdsTDdjSnBqaVhsSjMxL3NvS0sxYkxTY3FTY1UvWDNOa0RWK1A3RHJmWWNidVRXSGlGbnR2ekR4WEhQdWRrNnp0OTNudWxwekZFRGpObDkrSWV3WS92TE9KbkJMWldzT0VlVTR4RU1EaGx3WERmSFBKYlowMG1IbE9rNlNJVTNJcFJkTHo4SUJ1c1lkcS9YVTZDeCtUOHdTdkQ1Z2taVmtmc3NOTmhWQjN1TUdHSUt6dlF2UzNweEZNbXpySkxsdk82UCtxMmxrZzJ1Zkp6akxQU3NRZHpURmxuQTEyZVVNcnRYa0o2OGhpNkI1aXBzR01PSUVkSnNJb1lxMkkxNC92Qi9CMmhiQ3pKTU5jaTdZSkY5WTR4Y0xTV2Q1SCtUK094eGpzVkFCekxPS1lLTFNFRnR3cXdicXZwRkJTam1OWTAyT3pBc0lCcHdubGZPTkg1bEJmOTZveUR3VFhzL0xhRHl5RnliU3RkeldaT3IxZ0J6NXNMem40Vk8zTHcyUmR5d3pvd09keSt1b1lqZG5jSnk4N0wrYnFFeHBqU1pwaVJZYnQ5Z3g2VHRibnMwU21pWXN3Z2cxc3FHaU1RcEhGRFRMUlZoWU0vaHh6RTJhS1dYa1NpMiIsIm1hYyI6IjNkZGM3NWRmYmFmOTUxZDk1OTI3ZWFmNmQ0MTQ5N2NlY2E4YmJhYTE1NmU5ZDZmMzZlYmNiZWVhMzgwY2Q3ZjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+