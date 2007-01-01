Афиша Обнинск
-2...-1 °С
Праздники

В Обнинске ёлку в Старом городе откроют 20 декабря

Дмитрий Ивьев
19.12, 07:40
0 179
Она установлена в Городском парке.

Как сообщили в администрации наукограда, праздник для детей и их родителей на мечен на 12:00 (6+).

Кроме того, с 11:00 до 13:00 будет работать новогодняя почта – там можно будет отправить письма в Великий Устюг.

