Калужане рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки в этом году

Большинство жителей Калуги уже задумались о праздничных подарках: 77% намерены порадовать родственников, 42% — любимых, 33% — друзей. Каждый шестой (16%) купит подарок себе, а 12% сделают сюрприз коллегам. Лишь 10% горожан не планируют дарить ничего. Такие данные приводит сервис SuperJob.

Женщины чаще выбирают подарки для родных, друзей, коллег и не забывают о себе, тогда как мужчины в основном фокусируются на своих партнёрах. Молодёжь до 35 лет активнее всего дарит подарки близким и друзьям, а вот коллеги чаще получают сюрпризы от горожан старше 45 лет.

Покупки начались уже во второй половине ноября, а к середине декабря число проданных подарков удваивается. Средний чек варьируется от 1,5 тысячи рублей за презент коллеге или знакомому до 15 тысяч — для близких или руководства.

В этом году особенно востребованы практичные и универсальные подарки: постельное бельё, подушки, пледы, сервировочные и подарочные наборы, а также сертификаты. В отличие от прошлого года, калужане всё меньше выбирают новогодний декор, предпочитая вещи, которые будут полезны круглый год.