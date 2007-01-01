Афиша Обнинск
Праздники

В Калуге опубликовали новогоднюю афишу

Дмитрий Ивьев
15.12, 17:06
0 1716
Список мероприятий на праздники в понедельник представила городская администрация.

27 декабря 2025 

Городской парк культуры и отдыха 

  • 14:00–18:00 — ОТКРЫТИЕ ГОРОДСКИХ НОВОГОДНИХ ПРОЕКТОВ 
  • 15:00 — Резиденция Калужского Деда Мороза и Снегурочки 
  • 18:00 — Зимняя танцплощадка 

28 декабря 2025 

Городской парк культуры и отдыха 

  • 12:00 — Новогодний развлекательный проект «Созвездие» зовет — встречаем Новый год! 
  • 15:00–18:00 — Резиденция Калужского Деда Мороза и Снегурочки 
  • 18:00 — Зимняя танцплощадка 

31 декабря 2025 

Городской парк культуры и отдыха 

  • 14:00–17:00 — Резиденция Калужского Деда Мороза и Снегурочки 
  • Театральная площадь 
  • 18:00 — Открытие главной новогодней елки. Театрализованное представление и праздничный концерт «Новый год нам дарит чудо» 

1 января 2026 

Яченская набережная, парк «Мир» 

  • 10:00 — Физкультурное мероприятие «ПОБЕГАЙ 1 января» 

Городской парк культуры и отдыха 

  • 18:00 — Зимняя танцплощадка 

2 января 2026 

Городской парк культуры и отдыха 

  • 14:00 — Городской фестиваль Снегурочек 
  • 15:00–18:00 — Резиденция Калужского Деда Мороза и Снегурочки 
  • 18:00 — Зимняя танцплощадка 

3 января 2026 

Городской парк культуры и отдыха 

  • 15:00–18:00 — Резиденция Калужского Деда Мороза и Снегурочки 
  • 15:00 — Выступление студии современного искусства «ТОНУС-Арт» 
  • 16:00 — Интерактивная программа «Театр на морозе «Играем Новый год» 

4 января 2026 

Сквер им. В. Н. Волкова 

  • 11:00 — Лыжный спринт 

Парк Театра юного зрителя 

  • 12:00 — Развлекательная программа «С Новым годом, Калуга!» 

Городской парк культуры и отдыха 

  • 15:00–18:00 — Резиденция Калужского Деда Мороза и Снегурочки 
  • 16:00 — Семейный праздник «Мандариновое настроение» 
  • 18:00 — Зимняя танцплощадка 

5 января 2026 

СШ «Старт», ул. Тарутинская, д. 232а 

  • 11:00 — Лыжный марафон 

Городской парк культуры и отдыха 

  • 15:00 — Молодежный зимний движ 
  • 16:00 — Выступление студии эстрадной песни «Акцент» 
  • 17:00 — Новогодний DJ-сет 
  • 18:00 — Зимняя танцплощадка 

6 января 2026 

Сероводородные озера 

  • 11:00 — Физкультурное мероприятие «Новогодние купания» 

Городской парк культуры и отдыха 

  • 14:00 — Семейный праздник «Новогодние приключения» 

7 января 2026 

Сквер им. В. Н. Волкова 

  • 11:00 — Рождественский легкоатлетический забег 

8 января 2026 

Театральная площадь 

  • 11:00 — Беговая экскурсия «Новогодняя Калуга» 

Городской парк культуры и отдыха 

  • 14:00 — Семейный праздник «Калужское Рождество» 

0+

новый год
