В Калуге опубликовали новогоднюю афишу
Список мероприятий на праздники в понедельник представила городская администрация.
27 декабря 2025
Городской парк культуры и отдыха
- 14:00–18:00 — ОТКРЫТИЕ ГОРОДСКИХ НОВОГОДНИХ ПРОЕКТОВ
- 15:00 — Резиденция Калужского Деда Мороза и Снегурочки
- 18:00 — Зимняя танцплощадка
28 декабря 2025
Городской парк культуры и отдыха
- 12:00 — Новогодний развлекательный проект «Созвездие» зовет — встречаем Новый год!
- 15:00–18:00 — Резиденция Калужского Деда Мороза и Снегурочки
- 18:00 — Зимняя танцплощадка
31 декабря 2025
Городской парк культуры и отдыха
- 14:00–17:00 — Резиденция Калужского Деда Мороза и Снегурочки
- Театральная площадь
- 18:00 — Открытие главной новогодней елки. Театрализованное представление и праздничный концерт «Новый год нам дарит чудо»
1 января 2026
Яченская набережная, парк «Мир»
- 10:00 — Физкультурное мероприятие «ПОБЕГАЙ 1 января»
Городской парк культуры и отдыха
- 18:00 — Зимняя танцплощадка
2 января 2026
Городской парк культуры и отдыха
- 14:00 — Городской фестиваль Снегурочек
- 15:00–18:00 — Резиденция Калужского Деда Мороза и Снегурочки
- 18:00 — Зимняя танцплощадка
3 января 2026
Городской парк культуры и отдыха
- 15:00–18:00 — Резиденция Калужского Деда Мороза и Снегурочки
- 15:00 — Выступление студии современного искусства «ТОНУС-Арт»
- 16:00 — Интерактивная программа «Театр на морозе «Играем Новый год»
4 января 2026
Сквер им. В. Н. Волкова
- 11:00 — Лыжный спринт
Парк Театра юного зрителя
- 12:00 — Развлекательная программа «С Новым годом, Калуга!»
Городской парк культуры и отдыха
- 15:00–18:00 — Резиденция Калужского Деда Мороза и Снегурочки
- 16:00 — Семейный праздник «Мандариновое настроение»
- 18:00 — Зимняя танцплощадка
5 января 2026
СШ «Старт», ул. Тарутинская, д. 232а
- 11:00 — Лыжный марафон
Городской парк культуры и отдыха
- 15:00 — Молодежный зимний движ
- 16:00 — Выступление студии эстрадной песни «Акцент»
- 17:00 — Новогодний DJ-сет
- 18:00 — Зимняя танцплощадка
6 января 2026
Сероводородные озера
- 11:00 — Физкультурное мероприятие «Новогодние купания»
Городской парк культуры и отдыха
- 14:00 — Семейный праздник «Новогодние приключения»
7 января 2026
Сквер им. В. Н. Волкова
- 11:00 — Рождественский легкоатлетический забег
8 января 2026
Театральная площадь
- 11:00 — Беговая экскурсия «Новогодняя Калуга»
Городской парк культуры и отдыха
- 14:00 — Семейный праздник «Калужское Рождество»
0+