Афиша Обнинск
-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Праздники Калужане назвали самые желанные подарки на Новый год 
Праздники

Калужане назвали самые желанные подарки на Новый год 

Дмитрий Ивьев
15.12, 14:38
0 561
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Конверт с деньгами оказался главным новогодним желанием жителей Калуги — о таком подарке мечтает каждый четвёртый опрошенный (24%). На втором месте — путешествия (20%). Третье место разделили смартфоны и другая электроника, а также косметика и парфюмерия — по 7% каждый пункт.

По 4% респондентов хотели бы получить бытовую технику или билеты на концерты и спектакли. Украшения, сертификаты на обучение и спорттовары назвали 3% горожан, а книги, подарочные карты, игры и инструменты — по 2%. Такие данные опубликовал сервис SuperJob по итогам опроса.

Предпочтения сильно различаются в зависимости от пола. Мужчины чаще женщин хотят получить деньги и инструменты для ремонта. Женщины, напротив, вдвое чаще мечтают о путешествиях, а также с радостью примут косметику, билеты в театры и украшения.

Возраст тоже влияет на выбор подарков. Молодёжь до 35 лет чаще всего желает деньги (27%), косметику (12%) и гаджеты (8%). Респонденты 35–45 лет чаще выбирают бытовую технику (7%) и курсы (6%). А у горожан старше 45 лет в приоритете — спорт и подарочные сертификаты (по 4%).

Образование и доход тоже играют роль. Те, у кого высшее образование, чаще мечтают о книгах и культурных мероприятиях. А у людей со средним профессиональным образованием в топе — обучающие сертификаты. Кроме того, чем выше доход, тем реже человек просит деньги — зато чаще признаётся, что мечтает о поездках.

Новости по тегу
новый год
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InQ2b2Q5eXJGemFBQjZtbWJuaXVqeUE9PSIsInZhbHVlIjoiMmlTY3U1VDJuTCtQYUlUU3ovNHNrZ1U0Tk9BVWpQSlFQMTVoR2E0RnV5QjBPVHczZFVUQld0Qm44TTI0TGxuenlCNFB2ZktNdHE0dk5WYWo0dGlLdy9keXA2eGJYREZLNkJUbFg2Vlk2VEhJV2tINXBmZ2JSSjhTQnkzODFHc1d5SzBMQi9PZHZ1NUZKY0dia0ViTmkralkzR0JoNDVja1JxY3I4a1RKTFFlbFRQSDQrSVFHTU85UjAvajN6eW94OS9OM1FHYlBGbWFGMzd0ZXdwdVJvYzdBTkIzdkU0OHlKeitYVUlEMXBXZmVENFhvSlFJWjEyc1JuL2VDMGtML09VWVU4NFljcEtYNlBWS3hxNFA5ZENnSFM0L2NQeFI4RW5VTS9ibDRPdm1SUGJWWnZmOE80UFBDTW1FTjIxQWxFcEp3ZDFucmw0R01sOS9TdWFEd3dzN2VRaXhwdFJWUTg5QkNaSlBqWjF3SWNVczE2QTFmVDNBZElnRkpmTlp4UVZlT1BHemhyb0srRHFPWE5RYUlCUE5LOXN6R2N1U3RsUitpMFUwSzJGdFpDNk1sT1VIbHdEUTg5WmEvZTN0eiIsIm1hYyI6IjY0YzBkMTc0ZjUyYjM1N2Y0OThiM2E2ZTJmOTc2YWU0ZjNkNjQ5OTMxODA2ZTI4NTg2OTQyMmU0ZDhlZTQ0NjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjZBTzdiS0ZMTVJLcmNRS0lPT25HZUE9PSIsInZhbHVlIjoicENvbEkrTmxUVjJ5VnVubFJjaHVPTDlVQVQvKzRKcGRWbm14aThwb1gzZndybEp3bWdnd2gyVGVURTlxbnREaUtQZG9zaFc3VVluV3lpM1ArM2JHL3JMWmN5UmI3eTlCVW9Nd2diM0Z1YWJlZUVodm91THlrVEltd29KU2FJTU4wRDJ3RVFBUlYwVWRHcHIzLzJ6NjhmZ0FNblZaNThQY3pIQmFsN1o4YjAxdFMwU2FxNlNqZEZOamFMUmc2VHZvM1lwSE9XVG5BQXlLUzB3ZzdFRHVUUERuTXh6dGN5VUdDQnlyMjdjdU5mV0dkRkdVa2I1UldjWVkvS0dYSHE2a3lBdVJCLy8rUnRwZEJ1K0QwZzVhMmVKbGFNa29uS09qMTJZbGhYeURLaktxZUVjQUxPZmlwRnM3Y1VZenZmVWoveUYvRHpoWmw2eWE3U29XMHdzbzU1N1pBWUNianYwNlRpMURpUmZXamFLZGQ1eXcyUVYzSzFxenBEYmJJZ0VSWk5BNmZUS3AxNVkyQkFBVXNUTS9kb0ZWRGZDS21vaElKTUt0a3NYUHBmdFlXZEFPTUN6dWJCOXloRVRkQVBaMURCQ0Z5Y0NhaStwQmh3OU5STkpLdHZWeVhCdkttK2p1RUlqZUIwVHFHVkVwalg3S0FybDFrcVpSS1p3ZHVqM3lhMXZjZ1ZwcDFrQ3lSS2pjbVA5cHNWV3hvY2hEd213cVNhM0k1bC9EVXFwYTZOMEswdjRZdEFuQ2RKblJTdDJ1b2UwdlNUTVZEbXZTWTJhZEIzRmdtSVNIT0tsTHF3OFhCbE5WN3JmdkJnZ1JCMzZmU3c2alVOenJobzhZaEM3MSIsIm1hYyI6IjJmYmNmMmUxMDcwM2M1N2YxZTI1NWFhMDEzZmM3NTM5OGE0MzIxZDU5MjVhM2QwY2E4MjNhZTk5MmNlM2MzYTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+