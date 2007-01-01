Калужане назвали самые желанные подарки на Новый год 

Конверт с деньгами оказался главным новогодним желанием жителей Калуги — о таком подарке мечтает каждый четвёртый опрошенный (24%). На втором месте — путешествия (20%). Третье место разделили смартфоны и другая электроника, а также косметика и парфюмерия — по 7% каждый пункт.

По 4% респондентов хотели бы получить бытовую технику или билеты на концерты и спектакли. Украшения, сертификаты на обучение и спорттовары назвали 3% горожан, а книги, подарочные карты, игры и инструменты — по 2%. Такие данные опубликовал сервис SuperJob по итогам опроса.

Предпочтения сильно различаются в зависимости от пола. Мужчины чаще женщин хотят получить деньги и инструменты для ремонта. Женщины, напротив, вдвое чаще мечтают о путешествиях, а также с радостью примут косметику, билеты в театры и украшения.

Возраст тоже влияет на выбор подарков. Молодёжь до 35 лет чаще всего желает деньги (27%), косметику (12%) и гаджеты (8%). Респонденты 35–45 лет чаще выбирают бытовую технику (7%) и курсы (6%). А у горожан старше 45 лет в приоритете — спорт и подарочные сертификаты (по 4%).

Образование и доход тоже играют роль. Те, у кого высшее образование, чаще мечтают о книгах и культурных мероприятиях. А у людей со средним профессиональным образованием в топе — обучающие сертификаты. Кроме того, чем выше доход, тем реже человек просит деньги — зато чаще признаётся, что мечтает о поездках.