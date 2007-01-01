Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Праздники Калужане рассказали о планах на новогодние каникулы
Праздники

Калужане рассказали о планах на новогодние каникулы

Дмитрий Ивьев
08.12, 08:48
0 178
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Большинство жителей Калужской области (32%) планируют провести новогодние каникулы дома. Как рассказали сами горожане в опросе SuperJob 8 декабря, они хотят провести время с семьёй, поиграть с детьми, посмотреть сериалы, почитать, погулять, покататься на лыжах или санках - а многим просто хочется отдохнуть, ничего не делая, и выспаться.

Однако у каждого пятого (21%) каникул не будет - они будут работать по графику. Поездки внутри России запланировали лишь 3% респондентов (чаще всего - в Москву и Петербург), а за границу собираются всего 1% (предпочтения - Таиланд, Египет, ОАЭ). 

Ещё 6% хотят встретить праздники на даче, 7% - в гостях, а 24% пока не решили, как проведут каникулы.

Среди тех, кто будет работать, больше мужчин - они значительно чаще женщин говорят, что останутся на службе. Зато женщины чаще планируют уютный домашний отдых.

Молодёжь до 35 лет чаще старших коллег будет либо работать (26%), либо ходить в гости (13%). А вот жители старше 45 лет охотнее выбирают отдых на даче - это планируют 10% в этой возрастной группе.

Также выяснилось: среди респондентов со средним профессиональным образованием работающих в праздники значительно больше, чем среди обладателей высшего образования.

Наконец, доход тоже влияет на планы: те, кто зарабатывает до 80 тысяч рублей в месяц, чаще остаются дома (36%) или едут в гости (10%). А среди тех, чей доход превышает 150 тысяч, больше желающих уехать на дачу (7%) или в путешествие по России (5%).

Новости по тегу
новый год
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImNZUkJOeTNHZjRZT1NPK2FWNjRjUnc9PSIsInZhbHVlIjoiODNhQThsRlNya2lvTzEzSkcwRzFXRjNlc05PUmRSMWRnYWJVTzgxN0R4L1lya2VXK3ZkUHFVT0dPTWh4bjlvZVlJaTFHOUdYOXh2dGwxVVlIRzhZVks2Umx1cXhhY096WnFZOHJ0aUxJZG56U1ZoT0t6Yk1aaTR3QUZiZkhnelZ2c0cvNmJYTXpxbjJ6eDdNaUtWQ1VEeHNyTTNrbVhuVE1oMXBVSExKbUFFeU9uOVk5OSs5cTArWU5XRURERlFGQ3EyYlpqRVBXbnRUUTRJVDcxN0cxWVpBaXFidWhTTzIxWVlWajBhaVdENkNsRVhaUGEyV2lRUytoNmxqZVRqZzByOGo0ZXpxckhuSWIzT1dmbkUyR2pFcVdVNVJhU216a3pzdi9nSXZId2xPYjlLVlFJQTU1MUNZWEp3ME9GV2lCU24zUVkrNE0wR29kbVhQTUhSdm01MVE5RlFzVTRCb3U0d1FEclA2STVpRElHOU93WnJtNXBuWSsweWg2OEdUck4xMzZFcEJlQndlaXliQmlTN0xkT1ordjlWVDlPSVJrWEpUVDJIa2RtcFVmV2lVVmFrdTU5L2FFenNla3NUUSIsIm1hYyI6IjIwM2E4ZTYyNmI0ZDlhNmQ3MzFlYjdmYzUzZDU0MThjY2FiNjNiYTI5ODgyNjQ4NDFhZTY5Y2Y2ODE4YTY4NjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpzUDMzemFBaXQ5L2tEQzJoVmJNdUE9PSIsInZhbHVlIjoic1pZYlAwOGRPMHFVQzVSZTZUMXZPN1JqRzBtT3NQajY4ZE9Ib1ZDaVFheGpDRjhSdmpJWS9XUVJ0OEM5cTJrUFh3bUY2akNLeGZZRzVySnM0MlYvN0ZFTnVDMmFEVFFheW1GWUtsaTdvaTMvdXZSNlkwK0tjRzBaMFlKNWhEcm9PTldHY2ROcytPSTZLSjl6dkFvczBnU0M5dFZ0d3FubjUzbWRPMkQ3WVhzTVA4ZmRNdmJQeGRGbXRVVmN1OStCdCtyVG1aMWdtOVo5SURpWUhoQmxZYlZCenRZaEFORXp0V0htNmw5Z2dyVmJZeWtUcWI2b3pyVmhIKzRMZ09PRmttdDFQTlcrZUFuTFFXMHRPTGM2OWthT0lVTjRFdnhDQVVPWk4wTHJqWDUyRk5RaVJQdmpKSkRZUk1BbDcxMEV0UUxtSUdWcVltVE5LTFl0anpqdDRPY3FhMEtWQnBMcXFpYnIyN1lRTUo4MU51MGxmanVYUjNvMGdQYXRxOEI3bUVFTmthRzF5MHJyNnRrcUdDcUNneXJld2FpTDdKRDdYOEphckx2Wjk4Y2Fiek4xUFgyK3BVL3BYeXZtU3lzWnk4dkhlZkxud0hYWVFGejNCaTkrN1VkZVdLYVcxZDhkVFdLa2pIUUkrQTJCdTVmdXI1aDM3K2hSS2RvYW1aemF1VlpHZ3pON3oyUGswYVBMaXFrUHNUSTN4UnByQ2gzdTE2aW43Q1hXM0xEd0xUK1c4cyszWmlhZXRWcXlqRjROazkrcFJYSEdGUmVtQ0RiN1ZPK0FoU1FJdXlJeStBa3liWDk3bHB5ZHZpcXlDSVZESUVrRWwzaWRELzB1Y3NnUyIsIm1hYyI6ImMwNjllNTY1YjE3YWExMzk4YzIxYjUzNzZkMzY3MmQ1YTkwZTk3NTI5NTA3NzhjNjBkNzg0NDIxY2E1NmY2YTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+