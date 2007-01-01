Калужане рассказали о планах на новогодние каникулы

Большинство жителей Калужской области (32%) планируют провести новогодние каникулы дома. Как рассказали сами горожане в опросе SuperJob 8 декабря, они хотят провести время с семьёй, поиграть с детьми, посмотреть сериалы, почитать, погулять, покататься на лыжах или санках - а многим просто хочется отдохнуть, ничего не делая, и выспаться.

Однако у каждого пятого (21%) каникул не будет - они будут работать по графику. Поездки внутри России запланировали лишь 3% респондентов (чаще всего - в Москву и Петербург), а за границу собираются всего 1% (предпочтения - Таиланд, Египет, ОАЭ).

Ещё 6% хотят встретить праздники на даче, 7% - в гостях, а 24% пока не решили, как проведут каникулы.

Среди тех, кто будет работать, больше мужчин - они значительно чаще женщин говорят, что останутся на службе. Зато женщины чаще планируют уютный домашний отдых.

Молодёжь до 35 лет чаще старших коллег будет либо работать (26%), либо ходить в гости (13%). А вот жители старше 45 лет охотнее выбирают отдых на даче - это планируют 10% в этой возрастной группе.

Также выяснилось: среди респондентов со средним профессиональным образованием работающих в праздники значительно больше, чем среди обладателей высшего образования.

Наконец, доход тоже влияет на планы: те, кто зарабатывает до 80 тысяч рублей в месяц, чаще остаются дома (36%) или едут в гости (10%). А среди тех, чей доход превышает 150 тысяч, больше желающих уехать на дачу (7%) или в путешествие по России (5%).