Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Праздники В Калуге оживили Деда Мороза и Снегурочку
Праздники

В Калуге оживили Деда Мороза и Снегурочку

Дмитрий Ивьев
02.12, 09:43
1 485
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 2 декабря, видео, созданное с помощью нейросети, выложило управление городского хозяйства.

- До Нового года 29 дней! – напомнили калужанам в управлении. - Чтобы добавить немного волшебства в эти предпраздничные дни, мы создали небольшое видео. В нём Дед Мороз и Снегурочка уже ждут гостей у входа в наш парк. Пусть это будет напоминанием, что самое сказочное время совсем близко.

Также  в этот день у театра собирают елку.

Новости по тегу
новый год
Лента настроения
3 оценили
67%
0%
0%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imp3cFFGSXhiWGppZGVIaElESHEwM0E9PSIsInZhbHVlIjoiTVVxYzZCNGtybzJMS0FvTElTdCtwbURFTnhhTGc3bzgrb1hDVzdZOHNBdGNCVlBtMFU1Z28reStvY3ZiVXJZSzY1MEY1RWFmYlNkdkVIQVJGOXhDR1doZGZRenp2OEdNS2o0dTZrMlBYQmNNdnpMbVJCcmgxV3lPUzRlbFZONlJteU0rb3ZyS3BzMTlMYWYreFgvUkMzbWtQZzhPZjRRSnZOcGJtTDR2elRGb3k2QURzVDZaZE1tZzkrZ29ISVorc2puZ0dVU094blg4cGV3WVd0S05HSHVraERaQUFQOFJZeXhxQ2swY1dQemVxUzJwVlY0R3lJNDB3R28wWHZId1czWTE5NTdGNjlRWHQyZFVjWldWS2tjZVVLaVgrdUM2UTVsdm9TTlFFb0NkQml5VkpFVG1SZTg3cGw3Z2czaHpjU3BxczBBMGpwQ2ovb3ZvY0tWZG91TUFybVFpUnZlTFdiU1ZuN0E2aTNpUlZhRU5USEtSOXFKaUsvL0RYUkhkVDhFQ0hGOUFKZ2YvdmRMTHBEaWFTZEJUaWpDRzd2anJjSE8zWm9KbjRKV21WVTN3bzRKa2crN1o1ZjRMSVVPUyIsIm1hYyI6ImFjOWIwOTk0YjJiMTAyMzdiMmI4OGU1YjMyNTcwNzI5M2Y2MzVjNWJkMjVkMmJhYWY4ZmNjMzdiNTg3ZWZiODUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InhlT3BJNWg4RlJ6ZGk0SWU5TE12QlE9PSIsInZhbHVlIjoiaHNCNnZNSmhUK2tLWjJIOGFuYjNEMzc3eTFrbEZwM0xjUnNyeGdEOVFXSDFGRFpBL09hcTVtMjVQWTRrUE92V1luNmxDY1pvSENWdXR6STUxNDFibDRvZEZGUUNsNkhaOE4wbUNlVktvMEVjelJsNGREQk9PN2NRSTNLN3pKKzdLQk9OeUR5Tk50YmI4NitKa0tQUXBhYUdhQ3pyZHowNjJ6aVkzWnQ5YTExRHliNXlEeFZ3WFVxYlRpZkN6VGh4Z0lGdjJDR09aaFl5WTNwTUlBWGI0NS9EeWlMREdiOHE4eC9vR3VDaEtEK1FMTlFqTEZpVWlYeWJkRDlOUERCckJkbXpMZGJTQ05yRk1WaXdwRXEvN1hHMnVYMzJuOEZpd0pTMDlYRzBRdFFUU3V4dk12L2hCeDlseGN3eTM4ZkdJOTdJWW5YcEloRENxczFiNHVHYU9TRkdmWVNXbVE4emlhaHlqNjMrOStCb1FPU0NnTWZ3YkNxbTVyZGlMaWRPbUJ3Y2diOStxb2ZKYnRNSWlXTDBSVGxIZXdYS1QxVDJLM0hpazhnMUxPRDJEVkEvV2hxSVFQT1FPbTgzQzlXMndoWlliTlhQajNvOUhxd1JETjJIS2ppU1RocnR4c3Y3MnQ3cm42MXV2OXdMY2JzUlkrQ2FkWURzaDdGZDZpQjFmaGxYL0tueEpiNFAxOVlIeEVjYWw4eXlLL1hoL01ub2JsZHI5YTZUYmpLcittSmpKdWRQR1l6ejlGTXBodUNPeWNmbGx1VmRSWThxcS9oMk9ydmp0NU1NUzk3UW1TSHI0M1pYWUd2MW1veG1GLy93VzkxSE55MkNMbTFrbW9yWiIsIm1hYyI6IjA4MjQ0Zjk3YzMxNDdiODRiM2U0ZDE4MTg4YmRkYjNlOWQ3ZWRlZmEyNzY1MTE4MmRmYmUxMDZkNDkxMzQ2ZjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+