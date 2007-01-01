В Калуге оживили Деда Мороза и Снегурочку

Во вторник, 2 декабря, видео, созданное с помощью нейросети, выложило управление городского хозяйства.

- До Нового года 29 дней! – напомнили калужанам в управлении. - Чтобы добавить немного волшебства в эти предпраздничные дни, мы создали небольшое видео. В нём Дед Мороз и Снегурочка уже ждут гостей у входа в наш парк. Пусть это будет напоминанием, что самое сказочное время совсем близко.

Также в этот день у театра собирают елку.