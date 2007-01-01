Афиша Обнинск
12 дней новогодних каникул считают оптимальным вариантом 32% калужан
12 дней новогодних каникул считают оптимальным вариантом 32% калужан

Дмитрий Ивьев
01.12, 09:23
Новогодние каникулы 2026 года станут рекордными в истории современной России — они продлятся 12 дней, с 31 декабря по 11 января. Однако мнения калужан об этой продолжительности разделились. Согласно опросу портала SuperJob, лишь 32% экономически активных жителей региона считают утверждённый период отдыха оптимальным.

Каждый третий респондент (13%) хотел бы продлить праздничные дни, в то время как значительная часть предпочитает более короткие каникулы: 7% — от 1 до 3 дней, 14% — от 4 до 6, 12% — ровно неделю, и ещё 11% — от 8 до 11 дней. В среднем калужане желают отдыхать около 9 дней. Примечательно, что 6% опрошенных не нуждаются в каникулах вовсе — они готовы вернуться к работе сразу после Нового года.

Гендерные различия также заметны: женщины чаще мужчин поддерживают официальные 12 дней отдыха, тогда как мужчины склонны к более продолжительному отпуску — 13–14 дней кажутся им идеальным вариантом.

Среди молодёжи до 35 лет желание продлить каникулы выражено сильнее — 18% хотели бы больше выходных, в отличие от старших возрастных групп. Наибольшую поддержку 12-дневный формат получил у респондентов 35–45 лет — 38% из них считают его оптимальным.

Интересная тенденция наблюдается и в зависимости от уровня дохода: среди калужан с зарплатой от 150 тысяч рублей лишь 22% довольны официальной продолжительностью каникул, тогда как 64% хотели бы сократить время отдыха, предпочитая быстрее вернуться к работе.

