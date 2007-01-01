Афиша Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Праздники Губернатор Калужской области поздравляет калужанок с Днем матери
Новость дня Праздники

Губернатор Калужской области поздравляет калужанок с Днем матери

Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября с 1998 года, когда прошел первый всероссийский День матери.
Ольга Володина
30.11, 11:23
0 403
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил всех мам региона с Днем матери.

В своем обращении глава региона сказал: - Сегодня добрый и светлый праздник – День матери. Вместе с маленькими и взрослыми калужанами поздравляю всех мам Калужской области и нашей страны. Спасибо мамам за жизнь. За ласковую улыбку и теплые руки. За поддержку, которая помогает преодолевать трудности и верить в себя. За любовь, самую искреннюю и самую сильную в мире. Особая благодарность матам участников СВО. А также многодетным мамам – ваши забота, нежность и терпение безграничны. Дорогие мамы, будьте любимы и счастливы. Доброго здоровья, благополучия. Пусть дети радуют своими успехами и вниманием.

Символом праздника считается незабудка - нежный голубой полевой цветок, олицетворяющий память, преданность и верность.

Новости по тегу
день матери владислав шапша
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImQ3cEYyRTBWTEc3ZnNZRUVGVnQvQUE9PSIsInZhbHVlIjoiS0s2d1VEdTNodDJOcFZZNjFCdjFGaWVoRTgrS0x4VldIU1d6eDQ5L0lHR0twYjMwUjVjVlNrRFBlNXJTVDBqeW01eDNnNEVMVEx3Q0s0cEdEM3lDL0VXOTNVWmw4clk4SGtkSWNNSVorZU02bUU5VDdINFhldGRDM0FDSm93REFpK1k5STJMLzQyZDVEN0doNldjRWFQbzlWQ3RKKzB6T2pEdjlvUGF6N2dJeFE5K0VPenIzdXByTStUUU5VRklSZnFadnBSUUJMdFhMMnEwMExRTTNlYTdHdWZtTTRmYkkwM0Qvd1hFNDI0NjBuSmdYeXI1WGR6azR1VG4xbzZsN1lWa0YvTFNiR2FoWE1WRkVkdkFmb0pGVjVjWE9wSTJnalBrSmtuSmRBdWROaUUyTnNhSkNtTFZZbG1FUXBFcVNFQy9ZUDJmb1lRZEkvOHMxMjlKcjJ5Zy90dEl4L0NLNVJuRndvNFAyaTRldVZVeFhRZW1Wa21KR05ZTUVXYVR5cFdGVWNuY0phT0R1WEJqaUp0aXJVVytoUkZMd0xsSVlZYkpiZ2JydVJ1UTFobGJrMWhUeCsrcWR6M0lmbGVtUyIsIm1hYyI6IjQwN2NmODI3MDQ0ZmYyYjA0ZjA4ODQ3NTdmZWY0M2EzMDgxYmRhOTg2YTVjMWExMGZmZTM2YTMxMDAxOGYwZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFaejNhMTVnY25ZWE9tUm1PNTZRQ1E9PSIsInZhbHVlIjoid2RhM0lJQ0NsN0NMTWcvQ24vTUNTazVmelUvRzRHTi9LMXpaRTBzTTNkL1J0Z2FEZE9IbktvUkRzL2lnU3NrSm5kTnZxYnFsZmtRRjJkVFRsMC84dG9iMTdoY1pOWmZKRk9wN3lXR3BYd0kxMWdid2hsZFpOaEdyWjR3YWU4MmpEbkZtbDlIRU9QaFd5TjhEWUJ1bk1ZR2M1R3M4ZkVNcjZDdmdFQjd0YlgrSGY5emdDZmVtUTdzVFBMZ2NpZU1ZNzFxNk1VdkFqWGVNSnZYYXB5S2hJMSt5T1haSVBpdllzcEZ6NVdMYkhkSXZkU2NadjJ1RzMxVU9EVXB5R0JTR1VaaGlDa1hJOU5uVXVCZGp1bkxhSXZsK1ZEWTdNQWdROFo0RTJPYk8ydkdSS2w1QWlhNkV1Ui9yQXNhd0R0MElrdW5LWGFQKzEwR1dIMnVqeHFOOU16RVhwRUQ0ZlNiTUE4NXRPeEZnOWR5MG1KRkVJbDlSUmdmc3lrR21EQVBDNExoaFNBTWdNbXQrQ0xsZ0h5Wjc1UTBDTmJENWJTZzgyaE5BT25lenJWemRVdkpDUTdkN0hlU09jMFk5MjlCaytFNGEwb2wwVGorOXRhUHZ2NWx2cGp1UTdhQWtyZSsvNnRZckNsYzJzSGZFNkNHc1Z6eU5xUUs3Z3VTQ0Z0UVIzNG9LNE9vT3VrdDljd2ZiWjFVQjJ1LzJtbGVSNnhmSzJ1NG9XdTdRL3VDUTRLUEdtcGxCQmluWGxWM05hanErTFZZWjE0dVRwTmRvcm4zM0JzVWVTSHNNR2tDWWpGUENxalorem4vWUQySStEaUE2UHJmRVQ2MlRqeWxISVo3SiIsIm1hYyI6ImFlZDdhMDhkM2I0NGE1NzUzMjEyZTRlZDk3ZjViNjFjOWRjYTE3NGEyMzU5MmQzZGFlMGI1OTk0MTM3NzA5ODYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+