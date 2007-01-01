Губернатор Калужской области поздравляет калужанок с Днем матери
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил всех мам региона с Днем матери.
В своем обращении глава региона сказал: - Сегодня добрый и светлый праздник – День матери. Вместе с маленькими и взрослыми калужанами поздравляю всех мам Калужской области и нашей страны. Спасибо мамам за жизнь. За ласковую улыбку и теплые руки. За поддержку, которая помогает преодолевать трудности и верить в себя. За любовь, самую искреннюю и самую сильную в мире. Особая благодарность матам участников СВО. А также многодетным мамам – ваши забота, нежность и терпение безграничны. Дорогие мамы, будьте любимы и счастливы. Доброго здоровья, благополучия. Пусть дети радуют своими успехами и вниманием.
Символом праздника считается незабудка - нежный голубой полевой цветок, олицетворяющий память, преданность и верность.