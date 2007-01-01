Афиша Обнинск
Праздники

В Калужской области запрет на пиротехнику введут с 1 декабря

Дмитрий Ивьев
25.11, 09:33
1 525
Читайте KP40.RU:
Об этом напомнили во вторник в правительстве региона.

Запрет будет действовать до 15 января будущего года.

- Запрет вводится в первую очередь для безопасности жителей, - пояснили в правительстве Калужской области.

При этом размер штрафов нарушителям может достигать 200 тысяч рублей.

Напомним, на прошлый Новый год действовали такие же меры, однако калужане все равно массово запускали фейерверки.

Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
