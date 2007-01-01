В Калужской области запрет на пиротехнику введут с 1 декабря
Об этом напомнили во вторник в правительстве региона.
Запрет будет действовать до 15 января будущего года.
- Запрет вводится в первую очередь для безопасности жителей, - пояснили в правительстве Калужской области.
При этом размер штрафов нарушителям может достигать 200 тысяч рублей.
Напомним, на прошлый Новый год действовали такие же меры, однако калужане все равно массово запускали фейерверки.
