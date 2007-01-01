В Калуге рассказали, как украсят город к Новому году

Подробности во вторник, 18 ноября, сообщил глава города Дмитрий Денисов.

- В этом сезоне мы смонтируем 33 искусственные ели. Часть уже радует калужан: в деревнях Колюпаново и Шопино, в микрорайоне Росва, в сквере Матери, на площадях Маяковского и Московской, у Губернского парка и у городского досугового центра на Телевизионной, - отметил он. - Особое внимание – трём главным новогодним красавицам высотой по 22 метра. Они появятся на Театральной площади, в Центральном парке культуры и отдыха, на площади Старый Торг.

По словам Денисова, улицы тоже будут выглядеть по-праздничному: на фонарных столбах смонтируют около 500 светодиодных консолей, а в городских пространствах разместят объёмные световые композиции.

- И, конечно, традиция, которую многие полюбили: бесплатный каток на площади Старый Торг снова откроется в конце декабря, - заявил глава города. - Он сможет принимать до 200 человек одновременно, подготовка основания уже началась. Как и в прошлом году, он будет работать до конца зимы.