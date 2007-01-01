Калугу украсят к Новому году за 49 миллионов рублей

Объявлен аукцион по поиску подрядчика, который займется этими работами. Победителя должны выбрать на следующей неделе.

Начальная цена контракта – 49,1 миллиона рублей, однако она может снизиться в ходе торгов.

Подрядчик должен будет привести в порядок и смонтировать световые консоли, установить елки, а также установить новые объемно-пространственные конструкции. Так, на площадке у кинотеатра «Центральный» появится чудо-дерево, на Театральной площади – котик, в парке у ТЮЗа – зайка, в центральном парке – мишка и месяц.

Три 20-метровые елки установят у драмтеатра, на площади Старый Торг, а также в Центральном парке культуры и отдыха.