Владислав Шапша поздравил калужских дорожников с профессиональным праздником

Глава региона Владислав Шапша 19 октября обратился к работникам дорожной отрасли в их профессиональный праздник.

Фото/видео: ТГ-канал Владислава Шапши

Губернатор подчеркнул, что труд дорожников объединяет населенные пункты и повышает качество жизни людей.

В этом году на дорожные работы направляют 10,6 миллиардов рублей. В планах - обновление 204 километров региональных и местных дорог, плюс 100 километров уже находятся в ремонте. Значительные работы выполнены в Барятинском, Мосальском, Износковском и других районах.

Завершают ремонт семи мостов, установили 65 новых проекционных пешеходных переходов, провели освещение на 22 участках дорог. Продолжается масштабная реконструкция трассы М-3.

- Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства! Поздравляю вас с профессиональным праздником, - пишет в своем ТГ-канале Владислав Шапша. - Дорогие друзья, благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессионализм и преданность делу!