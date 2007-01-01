Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Праздники Владислав Шапша поздравил калужских дорожников с профессиональным праздником
Новость дня Праздники

Владислав Шапша поздравил калужских дорожников с профессиональным праздником

Глава региона Владислав Шапша 19 октября обратился к работникам дорожной отрасли в их профессиональный праздник.
Ольга Володина
19.10, 10:09
0 274
Фото/видео: ТГ-канал Владислава Шапши
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Губернатор подчеркнул, что труд дорожников объединяет населенные пункты и повышает качество жизни людей.

В этом году на дорожные работы направляют 10,6 миллиардов рублей. В планах - обновление 204 километров региональных и местных дорог, плюс 100 километров уже находятся в ремонте. Значительные работы выполнены в Барятинском, Мосальском, Износковском и других районах.

Завершают ремонт семи мостов, установили 65 новых проекционных пешеходных переходов, провели освещение на 22 участках дорог. Продолжается масштабная реконструкция трассы М-3.

- Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства! Поздравляю вас с профессиональным праздником, - пишет в своем ТГ-канале Владислав Шапша. - Дорогие друзья, благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессионализм и преданность делу!

Новости по тегу
владислав шапша
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJrN3R5R0lGQm0rTXdUK1RwRVAzcHc9PSIsInZhbHVlIjoiTU0vOExiVXFBVDVRaEIzb28vVG90L1g2L0loSGlnWlAwZGp3VjI1RktBa2lldXcyTVA5VkZHWG1uODg5UUZ3NGE1c0RoQy84czRCVS9wTTZLQjlvRDlBcEtEQXVnTUw1bHJxUVYyMWRra3o2R2RCRWtJNXU3aU5uMmd5SENob1UvQmNIVE0wUFc5NiswVzM4b3p5N0t4L04rQU5GQmI5Nkw3Zzg4VXN2NS9JWlZSbmh3UEVqSVdIRElZSGZ1QmxmT2tLbGRadnJSMWppV1ZQSThwcVN5eFR4Mzc1UDdKWFhrMWxoV1IzNWpzVm5QT0tubzlMNkZSTVpQRUhwTEVvRHVvUlc0VGhJYksvTEUzMHNEcm9pN0w1UXliTFoyVnRwbVFNajV6a3FhNjQ0dnlvNlpxMWRkZmxUYkhxVitBdGJPRWpCbEVRTWJ1bWxSV0UxOTFhQUdJc1hxK3ZQSUVNcTYwR2RoU09MSFRWQlBzWmxRV0hTdUk0MWRyeFVMekZtMlJFck5adU41NmJiMDVLcTRCNU4xSlJwYjVxUVpadXNRWjhML1J1b1BDTTJtVkIvdHNRaFNmeUk1U3hFY2xSayIsIm1hYyI6IjdjNjUxNDBjYjcxYWM4YWQ2ZjY5Yjk5M2ZjZDI2NTgxZTMxY2Y3YzUzNGM4MWNjNzE4ZGYyY2JlODAxZmI2NjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNFRkp5Tm9zWjFZZjBudm40OWdObUE9PSIsInZhbHVlIjoiVVRrbzQ0UStUcGNISXFsSm1iTWZQbVg1SFZ4RjRScFk2ZjNHWEVMWW5uMXFaN2JmQks3ZklsTjlJaTh2TCtidWdtMWU4MXg0YktkcXVFZ29aN2hrcEsrc0haS3JOVnJwcmpWckxzekNOYjVYd012dTRocE4weHYrUkdGY3ZiZkxRU0Q1NExoV2hNWFlrU0xiVzM2Yms4cVoyOUtlWXFrVjF4UXl4cjdYeVMyUzhpd0llYkFBeDcySXNjN0dPYm9MOGJLdmFQd2ptTXBhRzgySzd2RzF5MFhPNGVkYTJaTEJzeWdWQVlnYm5naVRydmtPaEFDdUpWMXdXazl5TWpEVWJiaU90QVRIbFZaejNoZ3NLZGtvTVhuOE9lcytEWTlRcmF1WXR3dXM0NnpVQ0hsbVZ6Vkt2QlkxRzZpMHJUNjRuS1VnQmlHMzVDcEY3V1ZyeWFJK1RGZCtuaERNOWJmUm9xSmk2cHY5NFFUbHdPOU9ISEc5bEt6Q1ZYNGN6YzIzQnlQeDlkK0ZwSzI0N2VyTjIrU3pSN1RSQjdsVFo3eGVWRDVUREJULzdxSmFHN1d0elIvTHJiKzRQR1ZjRmd0L0lndEVrakNyakxHZnFXSXZjb2xNeDFXTzBKbVR6QzMvN0NpVkVpWmpOb2hjV0xlaENHOVNWR3dPLzQ4cmxCcThHWjg4NGE3WE9ndXVSN0paMit6S1BhWjRnUlhrRmhacFJtZFJHeHFHb3pGbWxsNGZJTTNpUk9iUDBaRndBbHpZQXZRVVRnNExEc1pqVGxiNTJDKzZockp6ZUVhRmtaamhZV0tWbHJhcXhqNk5FdnVieWV6L3lpdmJIYVBIU1BKciIsIm1hYyI6IjNmOWVkNTU3NmZkYzk2YzA5MzQwN2IzYmI0MzYzMGZiNTg4OTU5ZjAxNGZkMjZhOTFlMTc4ZWRkODE0ZGM4ZmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+