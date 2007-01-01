Калужских отцов поздравили с праздником в городском ЗАГСе
Сегодня 19 октября в России отмечают День отца.
Этот важный семейный праздник учрежден Указом Президента для укрепления роли отцов в воспитании детей.
Накануне в калужском ЗАГСе чествовали мужчин, ставших отцами. Им вручили памятные адреса от городской администрации с пожеланиями здоровья и семейного благополучия.
- Поздравляем всех пап с праздником и от души желаем быть самыми лучшими папами для своих детей и надежной опорой для своей семьи!, - пишут сотрудники управления ЗАГС г.Калуги.
