Новость дня Праздники

Калужских отцов поздравили с праздником в городском ЗАГСе

Сегодня 19 октября в России отмечают День отца.
Фото: управление ЗАГС г.Калуги
Читайте KP40.RU:
Этот важный семейный праздник учрежден Указом Президента для укрепления роли отцов в воспитании детей.

Накануне в калужском ЗАГСе чествовали мужчин, ставших отцами. Им вручили памятные адреса от городской администрации с пожеланиями здоровья и семейного благополучия.

- Поздравляем всех пап с праздником и от души желаем быть самыми лучшими папами для своих детей и надежной опорой для своей семьи!, - пишут сотрудники управления ЗАГС г.Калуги.

