Калужские аграрии принимают поздравления с профессиональным праздником

Губернатор Калужской области Владислав Шапша направил поздравления работникам аграрного сектора с профессиональным праздником.

Он подчеркнул значительные достижения отрасли и важный вклад сельхозпроизводителей в обеспечение продовольственной безопасности страны.

В этом году на поддержку сельского хозяйства и развитие сельских территорий было выделено 3,2 млрд рублей — рекордная сумма за последние пять лет. Эти средства направляются на улучшение условий труда, создание новых предприятий, реализацию инвестпроектов и обновление технического парка.

Владислав Шапша обратился к аграриям региона:

- Уважаемые труженики и ветераны сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! От всей души поздравляю вас с праздником. Гордимся вашими успехами. Результаты вашего труда есть в каждой семье. Спасибо за добросовестный труд, профессионализм и любовь к родной земле. Новых достижений и семейного благополучия.