Калужане планируют потратить в среднем 3200 рублей на подарки ко Дню учителя

Большинство жителей Калуги положительно относятся к празднованию Дня учителя - так считают 55% опрошенных: 22% говорят, что любят этот праздник, ещё 33% - что он им нравится. Нейтральную позицию занимают 41%, а отрицательное отношение почти отсутствует (всего 4%).

Женщины чаще выражают тёплое отношение к празднику, мужчины - более сдержанны. Молодёжь до 35 лет значительно чаще воспринимает День учителя нейтрально, тогда как с возрастом растёт и доля тех, кто с теплотой относится к этому дню.

Среди выпускников колледжей и техникумов праздник чаще вызывает спокойное отношение, а среди людей с высшим образованием - больше положительных эмоций.

В этом году средний бюджет класса на подарок классному руководителю составит около 3200 рублей.

Наиболее популярный подарок - цветы (58%). Их часто дополняют подарочными сертификатами (24%) или сладкими корзинами (16%). Гораздо реже дарят деньги в конвертах (7%) и канцелярские принадлежности (3%).

Также в числе вариантов - косметика и парфюмерия, книги, билеты в театр, бытовая техника и электроника для нужд класса.