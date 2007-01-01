Людиново празднует 399-летие со дня основания

Город Людиново отмечает значительную историческую дату — 399 лет с момента первого упоминания.

Фото: администрация Людиновского района

Впервые деревня Людиново Брянского уезда была зафиксирована в Писцовых книгах 1626 года, где указывалось, что поселение состояло из «5 дворов крестьянских, 2 бобыльских, 4 двора пустых», защищенных частоколом от диких лесных зверей.

Торжества начались с традиционного легкоатлетического пробега по центральным улицам города, символизирующего единство и активность местных жителей. На площади Победы состоялось официальное открытие праздника с театрализованной программой, отражающей ключевые исторические этапы развития Людинова.

Продолжился праздник спортивными мероприятиями на стадионе, где все желающие могли сдать нормы ГТО, поучаствовать в зумбе или посетить мастер-класс по силовым видам спорта от мастера спорта России Константина Курдюкова.

Глава администрации района Стефан Перевалов поздравил жителей:

- Уверен, нас ждет новый исторический виток благополучия и процветания. Благодаря поддержке руководства области, благодаря нашим жителям. Людиновцы, верно храня трудовые традиции, ведут наш город вперед! Город с Великой историей и светлым будущем! С праздником!»